Kẻ lừa tình khét tiếng bị bắt theo lệnh truy nã đỏ của Interpol

“Tinder Swindler” khét tiếng Simon Leviev, kẻ từng lừa đảo phụ nữ hàng triệu USD khi giả danh con trai một ông trùm kim cương, đã bị nhà chức trách tại Cộng hòa Georgia bắt giữ.

Theo phim tài liệu của Netflix, Leviev đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng 10 triệu USD từ ít nhất 12 phụ nữ khắp thế giới. Ảnh: Instagram.

Leviev bị tạm giữ khi vừa đến sân bay quốc tế Batumi bên bờ Biển Đen vào sáng 14/9, theo xác nhận của luật sư và giới chức Georgia.

Bộ Nội vụ Georgia cho biết Leviev bị bắt theo lệnh truy nã đỏ (Red Notice) của Interpol ngay khi đặt chân vào nước này. Hiện chưa rõ lý do cụ thể vì sao công dân Israel này bị tạm giữ.

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy sáng nay sau khi bị bắt, nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu lý do. Trước đó ông ấy di chuyển tự do khắp thế giới”, luật sư của Leviev chia sẻ với tờ Walla (Israel).

Leviev, tên thật là Shimon Yehuda Hayut, từng là nhân vật chính trong bộ phim tài liệu The Tinder Swindler của Netflix năm 2022, phơi bày chiêu trò lừa đảo tinh vi qua ứng dụng hẹn hò.

Trong phim, ba phụ nữ Cecilie Fjellhoy, Ayleen Charlotte và Pernilla Sjöholm kể lại cách Leviev đóng giả con trai tỷ phú kim cương Nga Lev Leviev, khoe đời sống xa hoa trên máy bay riêng, khách sạn sang trọng… để lấy lòng rồi sau đó dụ họ chuyển những khoản tiền khổng lồ với lý do “gặp nguy hiểm” và cần gấp tiền mặt.

Bộ phim cho thấy Leviev đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng 10 triệu USD từ ít nhất 12 phụ nữ khắp thế giới. Sau khi phim phát sóng, Leviev bị cấm sử dụng các ứng dụng hẹn hò.

Leviev bỏ trốn khỏi Israel năm 2011 trước khi bị tuyên án vì tội lừa đảo, trộm cắp và làm giả giấy tờ. Người này từng ngồi tù hai năm ở Phần Lan (2015-2017) vì lừa nhiều phụ nữ, rồi bị dẫn độ về Israel năm 2017.

Sau đó, kẻ lừa đảo lại dùng hộ chiếu giả để bỏ trốn cho tới khi bị Interpol bắt tại Hy Lạp năm 2019. Leviev bị kết án 15 tháng tù ở Israel nhưng chỉ thụ án 5 tháng và được thả sớm vào tháng 5/2020 do lo ngại dịch Covid-19 trong nhà tù.