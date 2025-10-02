Kenzo Thu - Đông 2025: Một thành phố, triệu cách mặc

|
Thu - Đông 2025 của Kenzo đội lốt một câu đố lớn, phức tạp mang tên “Cross-town Kenzo” (Kenzo dọc thành phố), thách thức trí tưởng tượng của tín đồ thời trang. Để kể câu chuyện về 2 bản thể đối lập - một quý ông thượng lưu lịch lãm ở khu downtown và một cô gái phóng khoáng, tự do ở bờ tây thành phố, Kenzo đã hợp tác nhiếp ảnh gia đường phố huyền thoại Bruce Gilden. Bên cạnh đó, cặp đôi thỏ “Lucky Me? Lucky you!” lấy cảm hứng từ một bản phác thảo năm 1979 của Takada Kenzo cũng trở lại, xuất hiện trên áo nỉ, áo phông và một BST mũ hợp tác cùng New Era, khéo léo tôn vinh di sản của nhà sáng lập.
Chiến dịch khéo léo kết nối 2 BST nam và nữ vào “mạch truyện” thống nhất, khám phá vẻ đẹp của sự đối lập, giao thoa rất đỗi ngẫu nhiên trong lòng một thành phố, giữa 2 cá thể xa lạ đại diện cho hằng hà sa số cá tính ăn mặc Kenzo muốn khắc họa. Điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở kỹ thuật may đo, vốn là ngôn ngữ thị giác cốt lõi nâng tầm thương hiệu Kenzo. Nigo bổ sung vào tủ đồ những chiếc áo khoác kiểu kimono thương hiệu của hãng, sử dụng bảng màu trung tính nhẹ nhàng kết hợp cổ áo sơ mi rực rỡ, nổi bật.
Áo khoác lông cùn màu hồng vỏ đỗ nổi bật, rõ ràng chỉ dành cho những quý ông hoặc rất chịu chơi, hoặc chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Cả hai phỏng đoán này đều khớp với hình tượng mà bộ ảnh xây dựng: Một quý ông có học thức, có gu, tới từ khu thượng lưu và ăn diện tùy nghi. Có thể nói, đây không chỉ là chiến dịch thời trang, mà còn mang dáng dấp một bản nghị luận nhân vật, phản ánh phong cách sống và nhịp điệu của đô thị hiện đại.
Mối liên kết khăng khít với nghệ thuật cắt may Anh Quốc cũng được phản ánh trên những chiếc cardigan lông màu vàng mù tạt nổi bật, hay áo khoác đi đường vải kỹ thuật được xử lý bề mặt kỹ lưỡng. Toàn bộ chiến dịch là một nghiên cứu về tính 2 mặt - một cuộc đối thoại xuyên suốt giữa kỹ thuật may đo và tính cách, sự tương phản và kết nối, tính nam và tính nữ trong trang phục.
Ở tủ đồ nữ, cấu trúc được đơn giản hóa, mang đến cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng. Nổi bật là những chiếc áo tuxedo double-breasted bằng vải grain de poudre (một loại vải len cao cấp) kết hợp ve áo nhung và đường viền satin. Các thiết kế này được phối cùng quần ống rộng bằng vải sheer balloon và áo camisole slip lụa peekaboo.
Đây không phải lần đầu Kenzo sử dụng các chi tiết ren gợi cảm kiểu nội y trên trang phục nữ. Chúng được đưa vào một cách tinh tế để làm mềm các thiết kế may đo vốn dễ sa đà vào đường nét cứng nhắc.
Kết cấu vải mềm mại được những đường cắt sắc sảo dẫn lối, trở thành các thiết kế vừa mạnh mẽ, vừa gợi cảm. Nigo táo bạo kết hợp áo bomber sắc olive truyền thống với kiểu tay áo Âu phục độc đáo, phối cùng nội y và kiểu vắt áo 2 dây nổi loạn nhưng vẫn phảng phất nét thơ ngây, không hề dung tục.
Thu - Đông 2025 của Kenzo là minh chứng cho sự sáng tạo vượt bậc của Nigo, không chỉ tôn vinh di sản của thương hiệu, mà còn khẳng định tầm nhìn hiện đại, nơi thời trang kể những câu chuyện bản ngã và giao thoa văn hóa trong lòng đô thị.
Tại Việt Nam, thương hiệu Kenzo được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.
- Kenzo Hà Nội: 30 Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm | Giờ mở cửa: 9h - 20h | Điện thoại: 024.32013262 | Email: kenzo.tt@tamsonfashion.com.
- Kenzo TP.HCM: L1-01, Saigon Centre, 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1 | Giờ mở cửa: 9h30 - 21h30 | Điện thoại: 0283.8210918 | Email: kenzo.hcm@tamsonfashion.com.