Kenzo Thu - Đông 2025: Một thành phố, triệu cách mặc

Áo khoác lông cùn màu hồng vỏ đỗ nổi bật, rõ ràng chỉ dành cho những quý ông hoặc rất chịu chơi, hoặc chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Cả hai phỏng đoán này đều khớp với hình tượng mà bộ ảnh xây dựng: Một quý ông có học thức, có gu, tới từ khu thượng lưu và ăn diện tùy nghi. Có thể nói, đây không chỉ là chiến dịch thời trang, mà còn mang dáng dấp một bản nghị luận nhân vật, phản ánh phong cách sống và nhịp điệu của đô thị hiện đại.