Kết buồn của cô gái gốc Việt làm nhân vật chính ở show hẹn hò quốc tế

Cô gái gốc Á đầu tiên trở thành nhân vật chính của show hẹn hò "The Bachelorette" nổi tiếng, Jenn Tran, bị người yêu trong chương trình hủy hôn.

Jenn Tran, 26 tuổi, đang học y tá ở Miami (Mỹ). Ảnh: Disney.

The Bachelor (Tạm dịch: Trai độc thân) và The Bachelorette (Tạm dịch: Nữ độc thân) là loạt chương trình hẹn hò ăn khách của đài ABC và đã phát sóng hơn 20 mùa.

Tại hai chương trình này, một chàng trai/cô gái trẻ và chưa có người phối ngẫu sẽ chọn bạn gái/bạn trai từ một nhóm khoảng 25 thí sinh. Nhân vật chính sẽ tìm hiểu các đối tượng tiềm năng qua mỗi tập phát sóng thông qua các sự kiện, hoạt động xã hội mà chương trình đưa ra.

Trong đêm chung kết, nam/nữ chính và người yêu tương lai sẽ có một cuộc gặp gỡ với gia đình và hẹn hò lần cuối. Sau đó, nếu thấy phù hợp, nam/nữ chính sẽ “cầu hôn” đối phương để bắt đầu một mối tình lâu dài.

Chia tay qua điện thoại

Sau 10 tập phát sóng The Bachelorette, Jenn Tran, sinh viên y tá 26 tuổi, sẽ chọn một trong hai chàng trai là Devin Strader và Marcus Stroberg trong đêm chung kết. Strader, 28 tuổi, là chủ của một công ty vận tải hàng hóa ở Texas. Stroberg, 31 tuổi, là một cựu chiến binh ở Bắc Caroline.

Jenn Tran chọn Devin Strader làm người yêu. Cô "cầu hôn" Strader trên bờ biển Hawaii và anh đồng ý gần như ngay lập tức trước ống kính máy quay.

Devin Strader (trái) 28 tuổi và là chủ một công ty vận tải trong khi Marcus Stroberg là một cựu binh 31 tuổi. Ảnh: Disney.

Tuy nhiên, sau khi trở thành người chiến thắng, Strader bắt đầu xa lánh Jenn. Anh gọi điện thoại để “hủy hôn” với cô vào một tháng trước khi mùa giải được phát sóng. Jenn cho biết Strader theo dõi Maria Georgas trên mạng xã hội đúng một ngày sau đó.

Georgas là người chiến thắng The Bachelor mùa gần nhất và là người được dự đoán là nữ chính cho The Bachelorette mùa này thay vì Jenn Tran.

Trong đêm chung kết, Strader “xin lỗi vì nhận ra mình không yêu Jenn quá muộn” nhưng cô không chấp nhận.

“Về cơ bản, anh ấy nói không còn yêu tôi nữa và thậm chí chưa từng cảm thấy như vậy”, Jenn nói về Strader. “Anh ấy hối hận vì đã đồng ý lời cầu hôn của tôi”.

Ban tổ chức The Bachelorette bị chỉ trích dữ dội khi buộc Jenn phải xem lại khoảnh khắc tại Hawaii và tương tác với người đã bỏ rơi mình. “Tại sao họ có thể bắt cô ấy trải qua chuyện này một lần nữa? Cô ấy bị buộc phải xem lại màn cầu hôn đáng hối hận và trò chuyện với một kẻ tồi tệ”, một người bình luận.

“Thật tệ khi xem ai đó phải chịu đựng nỗi đau tột cùng”, một người viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). “Và thật thiếu tế nhị khi bắt Jenn mô tả bản thân đã đau đớn như thế nào khi bị hôn phu chia tay trong một cuộc gọi dài 15 phút”.

Thực tế, các cặp đôi cuối cùng của The Bachelor và The Bachelorette hiếm khi yêu nhau lâu dài. Chỉ có 3 trong số 14 cặp tình nhân của The Bachelorette vẫn bên nhau đến hiện tại.

Điểm sáng

Dù người chiến thắng bị chỉ trích, một chàng trai đã nổi lên và có một lượng người hâm mộ đông đảo sau đêm chung kết.

James Tran, anh trai của Jenn, được tuyên bố là “người đàn ông xuất sắc của mùa giải Bachelorette” dù không phải là thí sinh. James nổi bật trong buổi gặp gỡ giữa Strader và gia đình Jenn.

James gần như trở thành một “vệ sĩ” quyền lực khi hỏi Strader và Stroberg những câu “lạnh lùng và khó trả lời” để chắc chắn em gái có người yêu tốt nhất.

James Tran (phải) đã trò chuyện cùng Strader rất lâu trước khi ra quyết định không chúc phúc cho mối tình của anh và em gái. Ảnh: The Bachelorette.

Anh trò chuyện cùng Strader rất lâu rồi từ chối chúc phúc nếu Jenn chọn Strader làm người yêu. Ngược lại, anh tỏ ra cởi mở với Stroberg, một cựu chiến binh, và cho rằng đây mới là người phù hợp với em gái.

Dù thất bại, James vẫn được người hâm mộ đánh giá cao vì đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ em gái. “Cách anh ấy chất vấn bạn trai tương lai của em gái thật tuyệt vời. Jenn thật may mắn khi có người anh chu đáo như vậy”, một người bình luận. “Tôi thích anh trai của Jenn, anh ấy quan tâm em, biết rõ những gì cô ấy cần và những sai lầm em gái thường mắc phải nhưng vẫn luôn ủng hộ và yêu thương cô”, một người khác viết.

Đối với Jenn, điều làm cô tự hào nhất khi tham gia The Bachelorette là gia đình. “Tôi vui khi thấy gia đình thật tuyệt vời trên TV”, cô chia sẻ. “Văn hóa Việt Nam mà tôi đang đại diện khiến tôi tự hào. Tôi phấn khích khi được chia sẻ quê hương với công chúng”.