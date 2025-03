Kết hôn khiến đàn ông dễ béo phì hơn phụ nữ

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Ba Lan chỉ ra nguy cơ béo phì ở nam giới đã kết hôn tăng cao so với đàn ông chưa lập gia đình.

Từ năm 1990, tỷ lệ béo phì toàn cầu đã tăng gấp đôi, với hơn 2,5 tỷ người lớn và trẻ em được xếp vào loại thừa cân hoặc béo phì. Dự báo đến năm 2050, số người thừa cân hoặc béo phì sẽ chiếm hơn một nửa số người lớn và một phần ba trẻ em trên toàn thế giới.

Tại Viện Tim mạch Quốc gia ở Warsaw (Ba Lan), các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu để phân tích thêm các yếu tố dẫn đến béo phì ngoài các yếu tố phổ biến như ăn uống không lành mạnh, lười vận động, yếu tố di truyền, hay môi trường sống, theo The Guardian.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe của 2.405 người với độ tuổi trung bình là 50, để xác định mối liên hệ giữa việc tăng cân với tuổi tác, tình trạng hôn nhân, sức khỏe tâm thần... Nghiên cứu này được trình bày tại Hội nghị châu Âu về béo phì năm nay tại Málaga (Tây Ban Nha).

Theo đó, đàn ông đã kết hôn có khả năng béo phì cao gấp 3,2 lần so với đàn ông chưa kết hôn, nhưng ít có sự khác biệt về nguy cơ này giữa phụ nữ trước và sau kết hôn. Cánh mày râu dễ tăng cân hơn sau khi kết hôn được cho là do tăng khẩu phần ăn, các buổi ăn uống ngoài hay giảm hoạt động thể chất, trong khi phụ nữ vẫn được đánh giá cao trong giữ ý thức về cân nặng cơ thể, do áp lực xã hội. Với phụ nữ đã lập gia đình, béo phì thường gặp do vấn đề trầm cảm.

Nam giới sau kết hôn có nguy cơ béo phì tăng cao. Ảnh: Reuters.

Với những người thừa cân, nghiên cứu tại Warsaw cũng cho thấy hôn nhân làm tăng 62% khả năng thừa cân ở nam giới và 39% với phụ nữ. Ngoài ra, tuổi tác càng cao, nguy cơ thừa cân và béo phì càng tăng. Cứ thêm một tuổi, nguy cơ này tăng lần lượt 3% và 4% ở nam giới, 4% và 6% ở nữ giới.

Trước đó, một nghiên cứu được tiến hành tại Trung Quốc năm 2024 còn phát hiện chỉ số khối cơ thể (BMI) của nam giới tăng lên trong 5 năm đầu kết hôn, do chế độ ăn nhiều calo hơn, căng thẳng trong công việc và ít vận động hơn. Việc kết hôn cũng có khả năng làm tăng 5,2% nam giới thừa cân và tăng 2,5% nam giới béo phì. Còn theo nghiên cứu của Đại học Bath (Anh), trung bình một người đàn ông đã kết hôn nặng hơn 1,4 kg so với nam giới độc thân.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng, nghiên cứu phản ánh tình trạng thừa cân là tổng hòa của các yếu tố xã hội, tâm lý và môi trường sống, không chỉ đơn thuần là từ yếu tố cá nhân. Mối liên hệ giữa hôn nhân và béo phì ở nam giới làm nổi bật việc lối sống thay đổi, thói quen và kỳ vọng của xã hội đang định hình sức khỏe của con người như thế nào.