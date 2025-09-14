Kết luận điều tra vụ chiếm giữ resort trái phép ở Phú Quốc

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang chuyển hồ sơ sang Viện KSND khu vực 2, đề nghị truy tố Phan Văn Đoàn (SN 1985, ngụ đặc khu Phú Quốc) về tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác".

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2023, ông T.Q.M (ngụ Phú Quốc) và bà P.T.T.Đ (TP.HCM) ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 3.300 m2 tại xã Hàm Ninh, trên đất có sẵn một resort. Sau đó, ông M. cho bà Đ. thuê lại khu resort để kinh doanh.

Bị can Phan Văn Đoàn.

Đến ngày 1/4/2025, Phan Văn Đoàn, người góp vốn cùng ông M. mua lại resort, đã thuê người đến khu nghỉ này sửa chữa hệ thống điện mà chưa được sự đồng ý của bà Đ.

Khoảng 10h cùng ngày, nhóm của Đoàn cúp cầu dao, tháo 7 camera an ninh, khóa toàn bộ phòng và yêu cầu khách đang lưu trú rời khỏi resort để chiếm quyền quản lý.

Sau khi xác minh, ngày 9/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Công an tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn.