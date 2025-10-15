Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kết luận vụ pháo hoa 'thổi tung long mạch' ở Trung Quốc

  • Thứ tư, 15/10/2025 19:43 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Giới chức Tây Tạng kết luận màn pháo hoa khổng lồ trên dãy Himalaya đã gây hại hơn 30 ha đồng cỏ, ảnh hưởng hệ sinh thái. Nhiều quan chức địa phương bị bãi nhiệm sau sự việc.

phao hoa anh 1

Màn trình diễn pháo hoa khổng lồ trên dãy Himalaya. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 15/10, giới chức thành phố Xigaze (Tây Tạng, Trung Quốc) công bố kết quả điều tra màn trình diễn pháo hoa khổng lồ trên dãy Himalaya gây làn sóng phẫn nộ.

Theo báo cáo, buổi biểu diễn làm ảnh hưởng 30 ha đồng cỏ, gây hư hại cấu trúc đất và thảm cỏ do hoạt động san phẳng, di chuyển xe cộ và đi lại của con người. Ánh sáng chói lóa cùng tiếng nổ lớn trong 52 giây trình diễn cũng gây xáo trộn tạm thời cho hệ động vật hoang dã sinh sống tại khu vực.

phao hoa anh 2

Nhiều người chỉ trích màn trình diễn, cho rằng cao nguyên Tây Tạng quá mong manh để bắn pháo hoa. Ảnh: SCMP.

"Đây là một tác động do con người gây ra tại vùng sinh thái nhạy cảm ở độ cao lớn. Dù tác động trước mắt không quá nghiêm trọng, khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến hệ sinh thái, cần được theo dõi thường xuyên", báo cáo nêu rõ.

Buổi trình diễn pháo hoa được tổ chức vào ngày 19/9 ở độ cao từ 4.670-5.020 m. Tổng cộng 1.050 ống pháo được sử dụng. Sau sự việc, chính quyền Xigaze lập tổ điều tra liên ngành cùng chuyên gia môi trường để đánh giá toàn diện tác động sinh thái.

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước và không khí tại khu vực vẫn đạt chuẩn cao nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia xác định phần đất bị xới tung, lớp cỏ bị phá hủy trên diện tích 15,29 mẫu cùng nhiều rác thải pháo hoa, nhựa và bột hóa chất chưa được thu dọn sạch.

Cơ quan điều tra kết luận studio của nghệ sĩ Thái Quốc Cường đã vi phạm Luật Bảo vệ sinh thái cao nguyên Thanh - Tạng và Luật Bảo vệ đồng cỏ, đồng thời không thực hiện đúng quy định về xử lý chất thải sau sự kiện.

Studio này cùng thương hiệu tài trợ Arc'teryx (Canada) phải chịu trách nhiệm pháp lý về bồi thường thiệt hại môi trường và phục hồi sinh thái.

phao hoa anh 3

Màn trình diễn pháo hoa nhiều màu sắc dọc sườn đồi dãy Himalaya, ngày 19/9. Ảnh: SCMP.

Ngoài ra, nhiều quan chức địa phương cũng bị xử lý. Báo cáo cho biết buổi trình diễn được tổ chức mà "không qua quy trình thảo luận tập thể".

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật địa phương đã kỷ luật, cách chức bí thư huyện ủy, mở cuộc điều tra với chủ tịch huyện cùng các quan chức liên quan khác. Nhiều người trong số họ bị cảnh cáo và bãi nhiệm.

Hàng nghìn người dùng mạng Trung Quốc chỉ trích buổi biểu diễn là "phi lý" và "thiếu tôn trọng tự nhiên", cho rằng việc bắn pháo hoa giữa vùng núi cao, nơi được coi là trái tim sinh thái của châu Á, là hành động thiếu trách nhiệm.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, nghệ sĩ Thái Quốc Cường và thương hiệu Arc'teryx đều lên tiếng xin lỗi.

Đan Châu

