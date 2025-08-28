Kết quả đợt 1 công bố, xét học bạ lên ngôi ở giai đoạn nước rút

Khi kỳ vọng không như ý, việc tìm kiếm cơ hội từ xét tuyển bổ sung sẽ giúp thí sinh xác lập lại mục tiêu và có lựa chọn phù hợp năng lực.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, hàng loạt trường đại học đã công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi. Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng chạm đến nguyện vọng mong muốn. Trong bối cảnh điểm chuẩn có nhiều biến động và quy định tuyển sinh thay đổi, việc đánh giá lại lựa chọn và chủ động tìm hướng đi phù hợp trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Khi nguyện vọng không như kỳ vọng

Nhiều trường đại học đồng loạt công bố điểm chuẩn và kết quả tuyển sinh sau đợt lọc ảo toàn quốc. Tuy điểm thi tốt nghiệp THPT nhìn chung thấp hơn năm trước, mặt bằng điểm chuẩn lại không giảm tương ứng. Thậm chí, ở một số trường ghi nhận mức điểm chuẩn “kịch khung”.

Tình hình đó khiến không ít thí sinh rơi vào trạng thái bị động. Nhiều sĩ tử 2k7 hụt hẫng vì trượt toàn bộ các nguyện vọng đã đăng ký. Một số khác đậu nguyện vọng 2-3 nhưng không đúng mong muốn, thậm chí không đúng sở trường hoặc định hướng nghề nghiệp ban đầu. Với quy định chỉ được xét trúng tuyển duy nhất một nguyện vọng, việc thí sinh đặt kỳ vọng hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất trở thành rủi ro lớn.

Nhiều thí sinh hụt hẫng khi không đậu ngành yêu thích.

“Mình được 24,5 điểm khối D01, trong khi ngành mình đăng ký lấy 27. Mình không trúng tuyển và giờ cũng không biết phải làm gì, vì trước đó mình không xét học bạ hay phương thức nào khác”, Minh Phương, học sinh lớp 12 tại Cần Thơ chia sẻ.

Những chia sẻ này phản ánh thực tế một số thí sinh hiện rơi vào trạng thái chênh vênh, điểm thi không đủ để trúng tuyển ngành mong muốn, trong khi các đợt xét tuyển học bạ ở nhiều trường đã khép lại. Tình trạng này khiến các bạn trẻ đối mặt với cảm giác hoang mang, nhất là khi xung quanh, bạn bè đã hoàn tất thủ tục nhập học và chuẩn bị bước vào môi trường đại học.

Trong bối cảnh này, điều quan trọng nhất là nhanh chóng nhìn nhận lại năng lực thực tế, nhu cầu học tập và mục tiêu cá nhân để chọn ra phương án phù hợp. Việc tiếp tục tìm kiếm một cánh cửa mới không chỉ là cần thiết, mà còn hoàn toàn khả thi, đặc biệt khi hiện tại, nhiều trường đại học vẫn mở rộng cơ hội thông qua các đợt xét tuyển bổ sung với nhiều hình thức đa dạng.

Những lựa chọn này không chỉ giúp thí sinh duy trì động lực học tập, mà còn tạo điều kiện bước vào ngành học phù hợp mà các bạn thực sự quan tâm và mong muốn gắn bó lâu dài.

Cơ hội nào sau cú “trượt tay”?

Khi cánh cửa nguyện vọng đầu tiên không mở ra, nhiều thí sinh bắt đầu tìm đến các phương án xét tuyển bổ sung - giải pháp tình thế nhưng vẫn có thể dẫn đến kết quả phù hợp, nếu được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9, một số trường đại học tiếp tục mở đợt xét tuyển bổ sung để đảm bảo chỉ tiêu, đặc biệt ở các ngành học chưa đủ lượng hồ sơ đạt chuẩn hoặc vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, mỗi trường sẽ tự công bố thời gian nhận hồ sơ, tiêu chí xét tuyển (bằng điểm thi, học bạ, điểm đánh giá năng lực…), nên đòi hỏi thí sinh cần theo dõi sát sao và nắm chắc thông tin.

Việc các trường thay đổi cách xét tuyển khiến không ít học sinh gặp khó trong việc xác định chiến lược chọn ngành phù hợp.

“Lúc đầu mình đậu nguyện vọng 3 vào ngành Quản trị du lịch nhưng không thích lắm, vì định hướng của của mình là về Truyền thông đa phương tiện. Mình đang cân nhắc xét tuyển bổ sung ở một trường khác hoặc nộp học bạ nếu vẫn còn cơ hội”, Ngọc Quỳnh (TP.HCM) chia sẻ.

Tình huống của nữ sinh này không phải hiếm. Nhiều thí sinh sau khi nhận kết quả mới nhận ra khoảng cách giữa điểm số và đam mê, giữa ngành đã đậu và ngành thực sự muốn theo đuổi. Với họ, khoảng thời gian này là cơ hội để đánh giá lại chính mình, xác định rõ hơn thế mạnh, mong muốn và mức độ sẵn sàng cho từng lựa chọn.

Trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng linh hoạt, xét tuyển học bạ đang dần trở thành một phương án khả thi và bền vững, không chỉ vì sự thuận tiện trong thủ tục, mà còn bởi tính chủ động và phù hợp với thực lực của thí sinh. Nhiều trường đại học uy tín hiện nay đã đưa phương thức này vào chiến lược tuyển sinh chính thức, giúp học sinh sớm xác lập lộ trình học tập rõ ràng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả thi.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), phương thức xét học bạ được triển khai từ sớm và vẫn đang nhận hồ sơ bổ sung trong tháng 8 và 9. Nhà trường xét tuyển dựa trên tổng điểm 3 môn trong tổ hợp, hoặc điểm trung bình lớp 12 từ 18 trở lên - phù hợp với nhiều học sinh có học lực khá và ổn định trong suốt năm học.

Không chỉ điểm số, thời điểm nộp hồ sơ và chiến lược chọn ngành cũng trở thành yếu tố quyết định cơ hội nhập học.

Trong một năm mà điểm chuẩn có phần biến động, cơ chế xét tuyển thay đổi và tâm lý kỳ vọng cao sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, việc không đạt được nguyện vọng 1 không có nghĩa là thất bại. Điều quan trọng lúc này là nhìn nhận lại khả năng thực tế, xác định rõ đâu là ngành học bản thân thật sự muốn theo đuổi, thay vì chạy theo trào lưu hay áp lực điểm số.

Dù chọn nộp học bạ, tham gia xét tuyển bổ sung hay tạm dừng lại để lên kế hoạch dài hơi hơn, sự chủ động và linh hoạt chính là “nguyện vọng đặc biệt” mà mỗi thí sinh nên dành cho chính mình. Khi không còn bị ràng buộc bởi thứ tự ưu tiên hay một kỳ thi duy nhất, các bạn trẻ sẽ có thêm không gian để đưa ra quyết định phù hợp - một khởi đầu khác, vững vàng hơn cho hành trình phía trước.