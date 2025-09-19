Kết quả thử ma túy đối với 6 nam nữ thiếu niên tụ tập trong nhà nghỉ

Bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên địa bàn, Công an phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên) phát hiện nhóm 6 thiếu niên gồm 5 nữ và 1 nam.

Khoảng 16h30 ngày 17/9, tại căn phòng trên tầng 4 ở một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác Công an phường Mỹ Hào phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra phát hiện có 6 đối tượng (5 nữ, 1 nam, đều trú tại tỉnh Hưng Yên, trong đó 2 đối tượng sinh năm 2010 và 4 đối tượng sinh năm 2009) có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ 1 gói giấy ăn màu trắng, bên trong có 9 viên nén màu vàng; 2 gói nylon đựng chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy, cùng một số vật chứng có liên quan.

Các đối tượng bị phát hiện tại nhà nghỉ.

Quá trình làm việc, số thiếu niên khai nhận các viên nén trên là ma túy, mua về để cùng nhau sử dụng. Qua kiểm tra, 5/6 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành trưng cầu giám định số viên nén thu giữ của các đối tượng, kết quả là ma túy, loại Ketamine và loại MDMA có khối lượng 5,1699 g.

Tang vật thu giữ.

Sau khi phân loại đối tượng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh giữ người, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo quy định.