Kết thót tim cho cô gái Mỹ lạc trong rừng sâu vì 'thử thách sinh tồn'

Người phụ nữ phải qua đêm lạnh lẽo, mưa gió một mình trong khu rừng có gấu, sói và địa hình khắc nghiệt cho đến khi được trực thăng phát hiện, giải cứu.

Phút giải cứu cô gái bị lạc 18 tiếng vì 'thử thách sinh tồn' Khi trực thăng của cảnh sát xuất hiện, người phụ nữ Mỹ liên tục vẫy tay cầu cứu. Cô bị lạc 18 tiếng trong rừng sâu một mình, sau khi tham gia "thử thách sinh tồn" trên YouTube.

Tham gia “thử thách sinh tồn” trên YouTube tại rừng Pigeon River State Forest (Michigan, Mỹ), người phụ nữ mất tích gần 18 tiếng trước khi được trực thăng của Cảnh sát bang Michigan phát hiện trong khu vực đầm lầy hẻo lánh.

Khoảnh khắc kịch tính này được camera nhiệt ghi lại, sau đó được Đội 7 của Cảnh sát bang Michigan đăng tải lên mạng xã hội. Vụ việc thu hút sự chú ý lớn, đồng thời dấy lên lo ngại về mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của những “thử thách” trên mạng không được giám sát, theo Daily Mail.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Otsego, người phụ nữ (36 tuổi, đến từ California, chưa công khai danh tính) là một trong số các thí sinh tham gia thử thách sinh tồn được ghi hình phát trên YouTube ở khu rừng hiểm trở Pigeon River State Forest.

Cuộc thi yêu cầu người chơi sống dựa vào thiên nhiên trong vùng rừng hoang vu. Tuy nhiên, tình hình trở nên nguy hiểm vào chiều 5/9, khi nạn nhân rời trại lúc khoảng 17h để tìm nước nhưng không quay lại.

Khi trời tối dần và bắt đầu mưa, người phụ nữ vẫn bặt vô âm tín. Ban tổ chức đã tiến hành tìm kiếm, nhưng 12 tiếng sau mới báo cho cơ quan chức năng.

Khoảng 5h sáng 7/9, một cuộc gọi đến 911 dẫn tới chiến dịch tìm kiếm đa lực lượng với sự tham gia của chó nghiệp vụ, lính cứu hỏa và lực lượng cảnh sát bang từ trạm Gaylord.

Người phụ nữ liên tục vẫy tay cầu cứu khi trực thăng của cảnh sát bay trên đầu. Ảnh: X.

Khu rừng vẫn ngổn ngang cây đổ và cành gãy sau trận bão băng hồi đầu năm, khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn.

Trực thăng Trooper 6 của Cảnh sát bang Michigan sau đó được triển khai và tìm thấy người phụ nữ. Khoảng 10h40 sáng 8/9 - gần 18 tiếng sau khi nạn nhân mất tích - tổ lái trực thăng phát hiện cô đang đứng ở một khoảng trống, vẫy tay cầu cứu.

Khoảnh khắc ấy được quay lại bằng camera nhiệt, cho thấy nạn nhân bị bao quanh bởi rừng rậm.

“Command Six, chúng tôi đã thấy cô ấy rồi”, giọng phi công vang lên trong video. Dựa vào tọa độ trực thăng, lực lượng mặt đất và chó nghiệp vụ đã tiếp cận chính xác vị trí của nạn nhân.

Người phụ nữ có thể tự đi ra ngoài, được nhân viên y tế kiểm tra tại chỗ và không bị thương tích nghiêm trọng. Cô đã phải qua đêm lạnh lẽo, mưa gió một mình trong khu rừng có gấu, sói và địa hình khắc nghiệt.

“Làm tốt lắm, tất cả lực lượng phản ứng nhanh tại hiện trường!”, Đội 7 của cảnh sát bang viết trên mạng xã hội.

Danh tính người phụ nữ và chi tiết về cuộc thi trên YouTube, bao gồm việc có xin giấy phép hay quy trình an toàn hay không, vẫn chưa được tiết lộ. Ban tổ chức thử thách này cũng chưa được nêu tên.

Vụ việc tiếp tục làm dấy lên cảnh báo từ lực lượng cứu hộ và cảnh sát trên khắp nước Mỹ, rằng các “trò chơi thử thách” trên mạng ngày càng đẩy người tham gia vào tình huống nguy hiểm và không được kiểm soát.

Một người dùng mạng viết: “Thật điên rồ khi thử thách sinh tồn trên YouTube lại dẫn tới cuộc tìm kiếm đa lực lượng. May mà cô ấy ổn. Điều này khiến ta phải nghĩ về rủi ro thực sự của những trò trực tuyến này”.

Người khác bình luận: “Nếu phải gọi cứu hộ thì đó không còn là thử thách sinh tồn nữa, mà chỉ là thử thách ‘đừng để lạc’ thôi”. Một người khác châm biếm: “Ban tổ chức có bị bắt trả phí cứu hộ không? Họ nên làm thế thay cho người nộp thuế”.

Người phụ nữ dự kiến hồi phục hoàn toàn, nhưng cảnh sát cho rằng vụ việc có thể đã kết thúc bi thảm nếu Trooper 6 không kịp thời tìm thấy cô.