Kết thúc điều tra vụ cháy 11 tàu cá, gây thiệt hại 40 tỷ đồng

Trong quá trình hàn ống xả trên tàu, Hàng Phi Hổ để xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu và nhớt tại hầm chứa máy, gây cháy tàu cá BTh-99897-TS, sau đó ngọn lửa lan sang 10 tàu cá khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận hoàn tất điều tra vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra vào ngày 7/12/2023 tại Công ty TNHH Sửa chữa và Đóng tàu Phan Thiết (khu phố 2, phường Phú Hài, TP. Phan Thiết) và đề nghị truy tố 1 bị can.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 14h30 ngày 7/12/2023, Hàng Phi Hổ (26 tuổi, trú tại khu phố 2, phường Phú Hài, TP Phan Thiết) là thợ hàn được thuê, bởi ông Diệp Tường Nguyên đã thực hiện công việc hàn ống xả trên tàu cá BTh-99897-TS.

Công an bắt tạm giam Hàng Phi Hổ.

Trong quá trình hàn, Hổ để xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu và nhớt tại hầm chứa máy, gây cháy tàu cá BTh-99897-TS. Ngọn lửa sau đó lan sang 10 tàu cá khác đang neo đậu gần đó.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, nguyên nhân chính gây cháy là do hành vi bất cẩn của Hàng Phi Hổ. Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định đủ căn cứ để đề nghị truy tố bị can về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ cháy tàu.

Như Tiền Phong đã thông tin vào khoảng 14h30 ngày 7/12/2023, một vụ cháy tàu cá nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết. Đến 18h cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng có 11 tàu cá công suất lớn (từ 360 CV đến 730 CV, chiều dài 17-22m) bị cháy hoàn toàn (trong đó có một tàu chưa xác định được chủ phương tiện), vụ cháy gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng .