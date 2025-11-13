Kết thúc việc kiểm tra cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột

Sau hơn 8 tiếng làm việc, lực lượng chức năng đã rời trụ sở cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cùng nhiều thùng tài liệu được niêm phong, đưa lên xe.

Gần 17h ngày 13/11, lực lượng chức năng thuộc cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an địa phương đã hoàn tất quá trình kiểm tra tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sau hơn 8 tiếng kiểm tra, lực lượng chức năng rời cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa Buôn Ma Thuột với nhiều thùng tài liệu được niêm phong.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong quá trình lực lượng Công an kiểm tra, cổng chính của cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk bị đóng kín.

Đến gần 17h cùng ngày, khi cổng chính cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa mở, có nhiều chiến sĩ Công an bước ra mang theo nhiều thùng giấy được niêm phong, đưa lên xe công vụ rồi rời đi.

Phía cổng phụ xuất hiện nhiều người bịt mặt bước ra từ thẩm mỹ viện.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phối hợp với Công an các địa phương đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác.