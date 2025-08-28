Kêu gọi cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan ra đầu thú

Ngày 28/8, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc kêu gọi gọi cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Đào Thị Hương Lan ra đầu thú.

Cụ thể, C03 Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Nông nghiệp và các đơn vị liên quan.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với bà Đào Thị Hương Lan (SN 1960, quê Đồng Tháp, cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện bị can Lan bỏ trốn.

Bị can Đào Thị Hương Lan.

Cục C03 kêu gọi bà Đào Thị Hương Lan sớm ra đầu thú để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng theo quy định. Trường hợp hết thời hạn điều tra mà bị can không ra đầu thú, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bộ Công an cũng đề nghị nếu ai phát hiện hoặc bắt giữ được bà Đào Thị Hương Lan thì áp giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát, chính quyền địa phương gần nhất và thông báo kịp thời cho Cục C03.

Mọi thông tin liên hệ Điều tra viên Lê Minh Tuấn, Phòng 5, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an. Điện thoại: 0978.10.09.09. Địa chỉ: số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội.