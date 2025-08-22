Khách châu Âu ngày càng dễ mua xe điện Trung Quốc

Thay vì tự làm thủ tục hải quan và nhận xe tại cảng, khách hàng châu Âu giờ có thể được giao xe tận nhà khi mua ôtô điện Trung Quốc.

Theo Car News China, công ty kinh doanh xe điện Trung Quốc tại châu Âu China EV Marketplace vừa thông báo sẽ ra mắt dịch vụ giao xe tận nhà cho khách hàng lục địa già, cho phép mua xe điện hợp pháp một cách trực tiếp từ Trung Quốc. Trước đây, khách hàng châu Âu mua xe điện Trung Quốc thông qua đơn vị này phải tự làm thủ tục hải quan và nhận xe tại cảng.

China EV Marketplace cũng thông báo sẽ dừng vận chuyển xe điện Trung Quốc sang Mỹ do thuế quan ảnh hưởng đến doanh số. Công ty này cho biết gần đây chỉ bán được 30 ôtô điện cho khách hàng xứ cờ hoa.

Chuyên trang Car News China cho biết China EV Marketplace là đơn vị thương mại điện tử lớn nhất chuyên kinh doanh xe điện Trung Quốc, phục vụ khách hàng toàn cầu.

Công ty đã bán được 7.000 xe điện trong 6 tháng đầu năm, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ xe hybrid cắm sạc (PHEV), do nhóm này không phải chịu mức thuế nhập khẩu bổ sung 35% mà châu Âu đang áp dụng cho xe điện nhập khẩu Trung Quốc.

Thông tin từ China EV Marketplace cho biết xe điện phạm vi mở rộng (EREV) là dòng xe khá phổ biến ở Trung Quốc nhưng doanh số quốc tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan. Tại các thị trường quốc tế, EREV được xếp cùng nhóm ôtô thuần điện (BEV) do sự khác biệt cơ bản chỉ nằm ở động cơ đốt trong - vốn hoạt động như một máy phát điện để sạc gói pin.

JATO Dynamics từng cho biết các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đã tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu trong tháng 5, doanh số tăng trưởng 111%. Theo số liệu của JATO, châu Âu ghi nhận đăng ký mới của 65.808 xe đến từ các thương hiệu Trung Quốc, chiếm 5,9% tổng doanh số toàn lục địa già.