Khách đấm nhân viên quán cà phê vì bị nhắc hút thuốc: Công an vào cuộc

Tối 17/9, đoạn video trích từ camera an ninh, ghi lại cảnh tượng hành hung tại một quán cà phê ở Khu đô thị Times City (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội.



Nam nhân viên đang ngồi ở quầy thu ngân thì bị một người đàn ông bất ngờ tiến tới, đấm vào mặt. Cú đánh bất ngờ khiến nạn nhân choáng váng, ngã ra đất. Khi được một nhân viên khác của quán can ngăn và sự "ra hiệu" từ một người đi cùng trong nhóm, kẻ hành hung mới dừng tay, quay trở lại bàn.

Xem clip, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của nhóm khách bạo lực.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà X., mẹ của nạn nhân M.Đ. (sinh năm 1997), cho biết đến sáng nay (18/9), con trai bà vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt đau, sưng do bị đánh.

"Tối qua, gia đình tôi có đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Con bảo đau nhất ở miệng, đau đầu", bà nói.

Bà X. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/9 tại quán cà phê thuộc sở hữu của gia đình bà. Nhóm khách, gồm 5-6 người, là khách từng đến quán vài lần.

Một người trong nhóm khách dường như ra hiệu cho người đi cùng tiến vào trong hành hung nhân viên quán cà phê.

Dù quán có quy định không hút thuốc ở không gian kín trong nhà có điều hòa, nhóm khách này vẫn sử dụng tẩu thuốc, gây khói, mùi nồng nặc ảnh hưởng đến khách khác. Khi đó, M.Đ. phải ra nhắc nhở 2-3 lần vì nhóm khách không chịu dừng lại.

Sau khi M.Đ. trở lại quầy thu ngân, một thành viên có hành động như ra hiệu bằng tay cho một người trong nhóm đi hành hung nam nhân viên. Người này sau đó cũng chỉ đạo, hô lên: "Thôi" để đồng bọn dừng hành động.

Sau sự việc, nhóm khách bỏ đi mà không xin lỗi hay có hành động giải quyết với quán cà phê. Sự việc bất ngờ khiến gia đình bà X. rất bức xúc. Bà cho biết ngay trong tối 17/9, gia đình bà đã ra cơ quan công an phường Vĩnh Tuy trình báo sự việc, đồng thời bước đầu xác định được danh tính những kẻ hành hung.

"Con trai tôi sức khỏe kém nhiều năm nay, từng phải ra nước ngoài chữa bệnh. Con chưa bao giờ bị tấn công hay rơi vào trạng thái hoảng sợ như vừa rồi", bà cho biết.

Đại diện Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận với Tri Thức - Znews đã nhận được thông tin về sự việc và đang tiến hành điều tra.