Khách đẻ con trên ôtô, tài xế miễn phí 'cuốc xe căng thẳng nhất đời'

Sản phụ ở Quảng Ninh bất ngờ chuyển dạ và sinh con ngay trên xe của anh Tùng. Trong tình huống cấp bách, nam tài xế liên tục trấn an và giúp hai mẹ con đến bệnh viện an toàn.

Khoảnh khắc sản phụ sinh con ngay trên xe taxi ở Quảng Ninh “Chưa kịp tới bệnh viện, một sản phụ ở Quảng Ninh đã sinh con ngay trên taxi. Khoảnh khắc đặc biệt này được tài xế trẻ bình tĩnh hỗ trợ, đưa mẹ con an toàn tới cơ sở y tế gần nhất.

Khoảng 6h sáng 21/9, anh Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1999, trú tại phường Bình Khê, Quảng Ninh) nhận được cuộc gọi từ khách quen là gia đình chị T. nhờ chở đi Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để chờ sinh.

Đi cùng chị T. có mẹ ruột, cả hai ngồi ghế sau của xe. Khoảng 30 phút sau, đến đoạn xã Hồng Thái Đông, chị T. bất ngờ đau bụng dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ.

Trong tình huống khẩn cấp, anh Tùng vừa bình tĩnh trấn an sản phụ, vừa tăng tốc hướng về trạm y tế gần nhất.

"Chị T. mang thai được 38 tuần. Tôi không nghĩ tình huống lại cấp bách đến vậy”, anh Tùng kể với Tri Thức - Znews.

Khi xe còn chạy giữa cánh đồng, tiếng khóc của em bé vang lên. Nhờ sự hỗ trợ của mẹ, chị T. đã sinh con ngay trên ghế sau. Trong khoảnh khắc ấy, anh Tùng không hề lúng túng, tiếp tục động viên sản phụ và cầm chắc tay lái.

Vừa kịp đến trạm y tế xã Hồng Thái Đông, anh Tùng lập tức gọi nhân viên y tế hỗ trợ cắt rốn, vệ sinh cho bé. Sau khi cả mẹ và con ổn định, anh lại tiếp tục chở gia đình đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để được chăm sóc đầy đủ hơn.

"Tôi chỉ nghĩ phải làm sao cho kịp. Nếu chậm chút nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", nam tài xế chia sẻ.

Điều khiến nhiều người xúc động là sau chuyến xe "căng thẳng nhất trong đời", anh Tùng không nhận tiền công. Anh còn xách đồ cho sản phụ đến tận giường bệnh, rồi lặng lẽ rời đi.

"Gia đình cảm ơn liên tục, cả bằng lời và tin nhắn. Tôi thấy ấm lòng lắm", anh nói.

Cùng ngày, anh Tùng chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện sản phụ sinh con trên ghế sau, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại lời khen: "Tuyệt vời quá. Chúc mừng gia đình và bác tài luôn mạnh khoẻ", "Chú tài xế này xứng đáng được điểm 10”.