Khách đến Khánh Hòa vẫn đông nhất miền Trung dịp 2/9

Khánh Hòa tiếp tục chứng kiến lượng khách cao nhất vùng biển miền Trung nhờ hiệu ứng sáp nhập. Song, Huế là điểm sáng khi ghi nhận lượng khách tham quan tăng mạnh đến 50%.

Du khách check-in tại khu nghỉ dưỡng tại Cam Ranh. Ảnh: Anh Khoa

Vào 4 ngày nghỉ lễ 2/9, ngành du lịch Việt Nam chứng kiến sự sôi động từ Bắc vào Nam, trong đó Hà Nội là tâm điểm với sự kiện diễu binh, diễu hành A80.

Trong khi đó, tiềm năng đón khách tại các điểm du lịch miền Trung ở Việt Nam cũng được thúc đẩy nhờ chính sách sáp nhập tỉnh, thành của chính phủ. Thống kê tình hình du lịch ở một số địa danh "hot" dịp 2/9, Khánh Hòa tiếp tục là địa phương đón khách đông nhất tỉnh, thành khu vực này.

Khánh Hòa lại đông khách nhất

Tổng lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa là 907.952 lượt, thu về khoảng 964 tỷ đồng . Địa phương ghi nhận hơn 275.000 lượt khách lưu trú qua đêm, trong đó, 207.000 lượt khách nội địa và 68.000 lượt khách quốc tế.

Mức tăng trưởng không vượt trội tại địa phương trên chủ yếu đến từ 2 lý do.

Một, vào các mùa du lịch nội địa trước, du khách từ khu vực phía Bắc có xu hướng đổ xô đến Nha Trang (điểm đến trọng yếu của Khánh Hòa). Tuy nhiên, vào 2/9 năm nay, tệp khách này chủ yếu dồn về Hà Nội để xem diễu binh chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đồng thời, Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Khánh Hòa, cho rằng dịp lễ Quốc khánh 2/9 không phải cao điểm du lịch dù người dân được nghỉ 4 ngày. Bởi nhiều gia đình, công ty đã du lịch trong các tháng hè. Thêm nữa, lễ Quốc khánh 2/9 lại cận ngày nhập học của học sinh các cấp. Do đó, lượng khách đến Khánh Hòa có xu hướng chỉ tăng nhẹ.

LƯỢNG KHÁCH THAM QUAN, NGHỈ DƯỠNG DỊP 2/9 TẠI MỘT SỐ ĐIỂM ĐẾN MIỀN TRUNG Nguồn: Sở Du lịch địa phương Nhãn Khánh Hòa Đà Nẵng Huế Quảng Ngãi

Nghìn lượt khách 908 620 196 193

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú trên địa bàn khoảng 79,36%, trong đó chủ yếu tập trung vào 3 ngày (30/8, 31/8 và 1/9).

Cụ thể, khu vực Bãi Dài, Dốc Lết, khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở khu vực ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná (thuộc địa phận Ninh Thuận vũ) cao hơn với công suất từ 80% trở lên.

Khu vực trung tâm phường Nha Trang và phường Phan Rang có công suất bình quân khoảng từ 60% trở lên (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 - 5 sao và tương đương). Một số khách sạn ven đường biển Trần Phú ghi nhận công suất trên 70%.

Huế là điểm sáng

Huế là một trong số điểm đến nổi bật dịp 2/9 nhờ sở hữu công trình lịch sử lâu đời và thời tiết tương đối dễ chịu so với giai đoạn hè trước đó.

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch Huế, cho biết địa phương đón 196.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 50,8% so với cùng kỳ 2024). Trong đó, Khách lưu trú ước đạt 92.000 lượt. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 310 tỷ đồng (tăng 134,8% so với cùng kỳ).

Các điểm di tích thuộc quần thể Di tích cố đô Huế thu hút lượng lớn khách tham quan.

Trong khi đó, sự kiện phun lửa phun nước tại cầu Rồng 5 đêm liên tiếp từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9 là điểm nhấn hút khách của Đà Nẵng dịp 2/9.

Địa phương ghi nhận 687 chuyến bay đến cảng hàng không cùng tên trong 4 ngày lễ. Tần suất trung bình 137 chuyến/ngày (tăng 18,4%, so với cùng kỳ năm 2024), riêng nội địa có khoảng 395 chuyến nội địa (tăng 22,7%, so với cùng kỳ năm 2024).

Sắc đỏ rợp đường phố Huế dịp lễ Quốc khánh. Ảnh: Lê Đình Hoàng.

Tổng lượng khách tham quan, du lịch trong dịp nghỉ lễ từ 30/8-2/9 đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách quốc tế ước đạt hơn 168.000 lượt, tăng 49%; khách nội địa ước đạt hơn 452.000 lượt, tăng 17%. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 2,2 nghìn tỷ đồng , tăng 28%, so với cùng kỳ năm 2024. Công suất buồng phòng ở địa phương tương đối khiêm tốn với 50-60%.

Sau khi sáp xếp tỉnh, thành, lượng khách đến Quảng Ngãi tăng 32% so với cùng kỳ năm 2024, với 193.432 lượt khách du lịch. Khách nội địa chiếm hơn 162.600 lượt, khách quốc tế khoảng 800 lượt.

Bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, cho biết công suất phòng bình quân đạt 60 đến 65%, riêng tại Măng Đen và Lý Sơn đạt tới 95 đến 100%.

"Lượng khách đến tỉnh tăng cao nhờ hiệu ứng sáp nhập tỉnh, thành. Du khách có nhu cầu khám phá điểm đến mới", bà Mân nói.

Các điểm đến nổi bật có thể kể đến là đảo Lý Sơn, bãi biển Sa Huỳnh, Mỹ Khê, khu du lịch sinh thái Măng Đen, và nhiều điểm du lịch cộng đồng như Gò Cỏ, Bàu Cá Cái, Bình Thành.