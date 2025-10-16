Khách Hàn 'né' du lịch Campuchia, Việt Nam chịu ảnh hưởng

Sau loạt tin tức bắt cóc ở Campuchia, làn sóng hoãn/hủy chuyến của khách Hàn lan rộng sang cả Đông Nam Á, trong đó Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Du khách Hàn Quốc tham quan TP.HCM đầu xuân 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sau loạt tin tức về các “ổ lừa đảo” ở Campuchia, làn sóng hủy chuyến từ Hàn Quốc lan ra nhiều điểm đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hàng loạt du khách chuyển hướng sang Jeju hoặc Nhật Bản, trong khi các hãng lữ hành ghi nhận lượng đặt mới như dừng lại dù sắp vào mùa cao điểm.

Ngay tại Việt Nam, tác động đã thấy rõ trong ý định đi lại của khách Hàn. Park Young-su (46 tuổi), dự định đưa gia đình sang Đà Nẵng vào mùa đông, cho biết đã đổi kế hoạch sau khi đọc tin về các vụ bắt cóc ở Campuchia.

“Tôi định đi cùng các con của mình, nhưng giờ đây vấn đề an toàn là mối lo ngại lớn. Chúng tôi đang cân nhắc đến Jeju hoặc Nhật Bản”, Park nói.

Campuchia truy quét một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Phnom Penh ngày 11/10. Ảnh: Khmer Times.

Trên các cộng đồng trực tuyến, nhiều bài đăng bày tỏ ý định hủy chuyến tới Phú Quốc vì “lo ngại an toàn” dù có thể chịu phí phạt. Mối lo không chỉ dừng ở Việt Nam mà lan sang Thái Lan và Lào.

Một người đàn ông họ Son (ngoài 50 tuổi), vốn lên kế hoạch đi golf ở Phnom Penh tháng 12, nói “không thể tự mình đến Campuchia vào thời điểm này” dù tiếc chi phí hủy chuyến. Nhiều phụ huynh cũng tuyên bố hoãn hành trình đưa gia đình đến Angkor Wat, Phú Quốc hay Lào... vì “lý do an toàn”.

Ngày 10/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nâng mức khuyến cáo với 11 khu vực ở Campuchia, gồm Phnom Penh, Sihanoukville và núi Bokor (Kampot), từ cấp 2 “Thận trọng” lên cấp 2.5 “Cảnh báo du lịch đặc biệt”, khuyến nghị hủy/hoãn chuyến nếu không có lý do khẩn cấp. Động thái này càng củng cố làn sóng thận trọng của du khách và các đơn vị tổ chức đoàn.

Park Jae-jeok, Phó giáo sư tại Đại học Yonsei, cho biết bê bối bắt người có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Campuchia.

Số liệu từ Tổ chức Du lịch Hàn Quốc công bố, lượng khách Hàn Quốc đến thăm Campuchia là 106.686 trong 7 tháng đầu năm nay, giảm 9% so với năm 2024.

Ông Park lưu ý rằng hình ảnh tiêu cực của Campuchia trở nên trầm trọng hơn do những sự cố liên quan đến quốc gia Đông Nam Á này.

Khách du lịch xếp hàng để tham quan tàn tích tại Angkor Wat ở Campuchia vào ngày 9/3/2023. Ảnh: Yusuke Harada/Reuters.

Tại khối doanh nghiệp, các nhà tổ chức tour cho biết lượt đặt mới chững lại dù từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa cao điểm "xuất ngoại".

“Từ khi tin tức bùng lên tuần trước, chúng tôi chưa nhận thêm đặt chỗ nào. Ngay cả khách đã đặt cũng liên tục gọi hỏi về mức độ an toàn. Chúng tôi phải trấn an rằng khu du lịch vẫn an toàn”, đại diện một công ty chuyên tour Campuchia nói.

Các hãng lữ hành lớn cho hay chưa thấy sụt giảm rõ ở điểm đến khác ngoài Campuchia, nhưng đang theo dõi sát. Hướng dẫn viên được yêu cầu nhấn mạnh biện pháp an toàn xuyên suốt hành trình và chỉ vận hành tuyến, điểm “an toàn” trong tour trọn gói.

Xu hướng hoãn/hủy hiện chủ yếu xuất phát từ cảm nhận rủi ro và khuyến cáo chính thức. Với Việt Nam, dù chưa có động thái hạn chế từ phía Hàn Quốc, tâm lý thận trọng của khách gia đình, đặc biệt với điểm đến biển đảo như Đà Nẵng, Phú Quốc có thể khiến cầu ngắn hạn co lại.

Ngành du lịch khu vực đứng trước yêu cầu vừa siết an ninh, truyền thông minh bạch, vừa duy trì vận hành an toàn ở các khu du lịch trọng điểm để nhanh chóng khôi phục niềm tin thị trường Hàn Quốc trong mùa đông sắp tới.