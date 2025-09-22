Khách hàng mua xe hybrid cắm sạc nhưng lại ít cắm sạc

Toyota phát triển một ứng dụng để giúp chủ xe PHEV chăm chỉ cắm sạc hơn, vừa giảm chi phí sử dụng vừa giúp cải thiện môi trường.

Theo Carscoops, một nghiên cứu của Toyota chỉ ra phần lớn chủ sở hữu xe hybrid cắm sạc (PHEV) lại chỉ sử dụng như ôtô thuần xăng và hiếm khi cắm sạc.

Để giải quyết “thói quen” kỳ lạ này và khuyến khích sử dụng cổng sạc trên xe PHEV, Toyota đã phát triển một ứng dụng, giúp việc sạc xe trở nên ít nhàm chán hơn và nhiều “thử thách” hơn. Thông qua những kết quả ban đầu, Viện nghiên cứu Toyota (TRI) cho biết ứng dụng này hoạt động hiệu quả.

Toyota giải thích ôtô thuần điện (BEV) và các xe PHEV cần phải được sạc thường xuyên để đạt được tiềm năng tối đa trong cải thiện tình trạng ô nhiêm môi trường. Điều này càng quan trọng hơn nếu chủ xe BEV và PHEV được tiếp cận nguồn năng lượng sạch.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động do bộ phận Trí tuệ Nhân tạo của TRI phát triển có tên ChargeMinder, hiện chưa khả dụng trong các kho ứng dụng do chỉ đang ở giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, kết quả ban đầu là khá lạc quan.

Tương tự ứng dụng theo dõi vận động, ChargeMinder liên tục đẩy thông báo, theo dõi hành trình và gửi đi thông điệp khuyến khích chủ xe cắm sạc đúng lúc. Ứng dụng cũng bao gồm các câu đố ngắn để giữ chân người dùng, còn khả năng truy cập vào dữ liệu di động của xe, vị trí sạc cho phép ChargeMinder đưa ra các đề xuất mang tính cá nhân hóa hơn.

Tiến sĩ Laura Libby thuộc TRI cho biết những can thiệp nhỏ, có mục tiêu rõ ràng có thể tác động lớn đến quyết định, hành động của con người. Vị này cho biết thêm các can thiệp về hành vi thường ít tốn kém và có thể triển khai nhanh chóng.

Bộ phận nghiên cứu của Toyota đã thực hiện các thử nghiệm có đối chứng ngẫu nhiên tại Mỹ và Nhật Bản, trên tài xế ôtô điện của 12 thương hiệu khác nhau. Kết quả cho thấy các can thiệp dựa trên khoa học hành vi đã cải thiện đáng kể thói quen sạc pin, dẫn đến giảm lượng khí thải carbon.

Từ kết quả này, chuyên trang Carscoops nhận định một ứng dụng cung cấp lời nhắc nhờ kịp thời và khen thưởng đúng lúc có thể mang lại lợi ích cho cả ví tiền của người lái xe và môi trường nói chung.

Toyota cho biết nhờ có ứng dụng ChargeMinder, số lần cắm sạc PHEV của các chủ xe tại Mỹ đã tăng 10%. Điểm số hài lòng của khách hàng với dòng xe này cũng tăng 16%, đạt điểm tối đa trên thang điểm 100.

Ở Nhật Bản, các tài xế BEV và PHEV đã thay đổi thời gian sạc cho trùng với giờ cao điểm sử dụng năng lượng tái tạo, đồng thời cắm sạc thêm 30 phút vào buổi sáng mỗi ngày.