Khách làm cháy máy phun tuyết tiền triệu, quán cà phê xử lý bất ngờ

Quán cà phê ở Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) nhận lời khen khi xử lý lịch sự, không bắt đền 3 vị khách nữ tự ý sử dụng, làm hỏng máy phun tuyết của cơ sở.

Từ đầu tháng 11, VEO Bakery Studio - quán cà phê, bánh ngọt - ở phường Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu trang hoàng không gian theo chủ đề Giáng sinh. Cơ sở này đặc biệt hút khách đến chụp hình check-in nhờ chuẩn bị máy phun tuyết nhân tạo, giúp tạo nên những bức ảnh đẹp mắt.

Khoảng 17h ngày 10/11, quán đón 3 vị khách nữ đến sử dụng dịch vụ. Khi đó, cơ sở đã qua khung giờ phun tuyết theo chương trình.

Chiếc máy phun tuyết hỏng sau khi khách tự ý sử dụng.

Tuy nhiên, nhân lúc nhân viên không để ý, ba cô gái đã tự ý bật máy phun tuyết và chụp hình. Sau khoảng 10-15 phút, vì cạn dung dịch tạo tuyết, chiếc máy bị cháy, hỏng. Đến khi khách ra về, nhân viên tới dọn bàn mới phát hiện sự việc.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Trần Văn Ngọc, quản lý quán cà phê, cho biết khi các vị khách ra về, chiếc máy vẫn chưa được tắt nguồn và đã hư hỏng nặng, gần như không thể sử dụng. Máy được tiệm đầu tư mua cho mùa Giáng sinh năm nay với chi phí khoảng 2 triệu đồng.

"Bình thường, chúng tôi chỉ châm đầy dung dịch cho máy khi tới lịch phun. Thời điểm các bạn khách đó sử dụng, dung dịch trong máy không còn nhiều, lại không có ai kiểm tra nên mới dẫn tới tình huống như vậy", Ngọc nói.

Giải thích việc khách tự ý sử dụng máy mà nhân viên không phát hiện, nam quản lý cho hay vì không gian quán rất rộng, nhiều góc và tiểu cảnh chụp hình, nhân viên không thể quán xuyến tất cả khu vực mọi lúc. Chiếc máy phun tuyết cũng được đặt ở cuối quán, khuất tầm nhìn.

Khung cảnh dưới tuyết nhân tạo được nhiều khách hàng thích thú, chụp hình khi đến quán.

Sau khi phát hiện sự việc, thất vọng với cách hành xử của các vị khách, quán đăng bài thông báo trên fanpage và kênh TikTok, thu hút gần 5 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Nhiều dân mạng tỏ ra bức xúc trước hành động thiếu ý thức của các cô gái.

"Sau đó, chúng tôi đã tìm ra các vị khách này và nhận được lời xin lỗi. Hiểu rằng họ cũng không cố ý và có thể không rõ về cơ chế hoạt động của máy, quán quyết định không bắt đền các bạn mà sẽ tự lo chi phí thay thế", quản lý chia sẻ.

Để tránh xảy ra trường hợp tương tự, quán cà phê đã treo biển cảnh báo và lắp thêm công tắc an toàn cho thiết bị. Khi chia sẻ phương án xử lý trên mạng xã hội, quán cũng nhận được nhiều lời khen nhân văn và bình luận ủng hộ.

"Chỉ tiếc là trong thời gian xử lý, chúng tôi đành hoãn lại chương trình phun tuyết phục vụ khách hàng - một trong những điểm hút khách nhất của quán", quản lý bày tỏ.