Khách Nam rộn ràng Bắc tiến

Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch dịp Quốc khánh 2/9 khi thu hút lượng lớn du khách từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Nhiều người lên kế hoạch xem diễu binh và khám phá miền Bắc trong 3-5 ngày.

Sau 30/4, Phương Anh (ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) đã đặt vé máy bay và phòng khách sạn tại trung tâm Hà Nội cho dịp 2/9.

Cô cho biết mang theo ghế gấp gọn, quạt cầm tay mua sẵn từ sự kiện A50 (đại lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), thậm chí còn học thuộc Tuyên ngôn độc lập để chuẩn bị cho màn phỏng vấn bất ngờ của phóng viên.

Phương Anh là một trong số nhiều du khách "Bắc tiến" vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Với 4 ngày nghỉ (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9) kết hợp với sự kiện đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80), ngành du lịch nội địa ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt từ Nam ra Bắc.

Bạn trẻ chụp ảnh trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2/8. Ảnh: Châu Sa.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho biết: "Chúng tôi ghi nhận lượng khách đặt tour dịp lễ 2/9 tăng khoảng 20-25% so với cùng kỳ năm trước. Khách hàng đổ dồn sự chú ý vào Hà Nội và các tỉnh miền Bắc".

Cũng theo ông Vũ, dịp nghỉ lễ năm nay, giá vé máy bay nội địa đang ở mức cao, nhiều chặng tăng 5-65% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tuyến TP.HCM Hà Nội, Phú Quốc, Hà Nội đi Đà Nẵng, Nha Trang đều ghi nhận giá vé phổ thông cao gấp 1,5-2 lần so với bình thường.

Hiện các tour đi Hà Nội và các điểm đến lân cận như Ninh Bình, Hạ Long, Sa Pa, Mộc Châu,... với giá dao động 12-15 triệu đồng/người đang thu hút nhiều khách nhất.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại TP.HCM đã thu hút người dân và du khách đủ mọi lứa tuổi cùng xuống đường xem diễu binh, diễu hành, mừng độc lập. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tương tự, Công ty du lịch BestPrice Travel cũng ghi nhận lượng khách đặt tour lễ 2/9 đạt 80% công suất, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing đơn vị trên, nhận định: "Kỳ nghỉ lễ kéo dài giúp nhu cầu du lịch tăng mạnh, đặc biệt là khách gia đình và nhóm bạn trẻ. Ngoài Hà Nội, các điểm đến như Hạ Long, Sa Pa, Nha Trang, Đà Nẵng vẫn được lòng du khách".

Trong khi đó, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty du lịch Vietluxtour, cho biết hiện các tour trọn gói tham quan Hà Nội và các vùng phụ cận dịp lễ 2/9 của đơn vị đã kín khách. Các tuyến được du khách quan tâm nhiều nhất là city tour Hà Nội và các liên tuyến như Dấu ấn theo chân Bác (Hà Nội - Thái Nguyên - Tuyên Quang); Nhớ về mùa thu tháng mười (Hà Nội - Tuyên Quang) hướng về cội nguồn.

Không chỉ các công ty lữ hành, nhiều du khách cũng chủ động lên kế hoạch từ sớm để có thể hòa mình vào không khí lễ hội tại Hà Nội. Các khách sạn tại khu vực trung tâm, gần các địa điểm diễn ra sự kiện chính ghi nhận tình trạng "giữ phòng" từ nhiều tháng trước.

Mạnh Tiến Khôi (ngụ phường Vĩnh Hội, TP.HCM) dự định bay ra Hà Nội từ ngày 26/8 để "săn" vị trí đẹp nhất cho ngày đại lễ 2/9.

Nam du khách TP.HCM cùng hành trang đi xem lễ Kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi.

"Các khối diễu binh tập luyện rất nghiêm túc, dù là sơ duyệt hay tổng duyệt cũng đều hào hùng như chính lễ. Tôi sẽ đi xem tất cả các ngày, mỗi hôm ngồi một chỗ khác nhau để tìm ra vị trí 'chân ái' cho ngày Quốc khánh", anh chia sẻ.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, Khôi đã mang theo đầy đủ "đồ nghề" như áo cờ đỏ sao vàng, khăn quàng, light stick, mũ, kem chống nắng, cùng bánh kẹo và cờ cầm tay để chia sẻ với mọi người.

Du khách có thể ghé thăm các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ... để tìm hiểu thêm về lịch sử dựng và giữ nước của cha ông ta. Ảnh: Linh Huỳnh.

Dịp lễ 2/9, giá phòng khách sạn ghi nhận mức tăng từ 15-25% tuỳ khu vực, giá tour cũng tăng từ 5-10% tùy tuyến. Đối với du khách lẻ, các combo vé máy bay và khách sạn vẫn là lựa chọn phổ biến, lượng khách mua combo tại BestPrice Travel tăng khoảng 25%.

Bên cạnh các tour nội địa, các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,... tiếp tục được ưa chuộng nhờ thủ tục nhập cảnh thuận tiện và giá thành hợp lý.