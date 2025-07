Khách ngoại 'vỡ kế hoạch' du lịch Ninh Bình, Quảng Ninh vì bão số 3

Có mặt ở Ninh Bình chiều ngày 20/7, Pelda Donmez (du khách Thổ Nhĩ Kỳ) dự định ở lại 2-3 ngày hoặc hơn để tham quan các điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, khi đến chùa Bái Đính, trời bỗng tối sầm, gió thổi mọi thứ bay tứ tung và mưa lớn. Thời điểm này, cơn bão số 3 (Wipha) chưa vào đất liền.

Donmez cho biết trước đó Ninh Bình mất điện vài giờ, cô không tiếp cận được tin tức về cơn bão và kẹt ở chùa khoảng một tiếng.

"Tôi vật lộn với gió mạnh, cố gắng đến cửa chùa nhưng không thể bước đi và hít thở được. Đây là cơn bão lớn, khoảng 30 phút sau tim tôi mới bớt đập nhanh. Khi trời tạnh, tài xế taxi đã cố gắng tìm đường vòng để đưa tôi về khách sạn vì đường chính đã bị chặn vì cây đổ", cô kể lại.

Donmez nói thêm trong thời gian ở chùa, cô được một cậu bé người Việt 14 tuổi liên tục giúp đỡ và trò chuyện. Ngày 21-22/7, cô chỉ nằm trong khách sạn, sau đó tiếp tục khám phá Ninh Bình khi tiết trời ổn trở lại.

"Mưa bão là ngoài ý muốn, tôi đã tận hưởng từng giây phút tuyệt vời ở Việt Nam", Donmez nói với Tri Thức - Znews.

Nữ du khách chỉ còn lại ít ngày khám phá Ninh Bình so với lịch trình ban đầu. Ảnh: Pelda Donmez.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 11h ngày 22/7, vị trí tâm bão số 3 trên đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình, đến 13h di chuyển đến Ninh Bình - Thanh Hóa. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa vừa đến rất to. Vùng ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh có nước dâng do hoàn lưu bão.

Việc bão đổ bộ vào miền Bắc khiến nhiều du khách quốc tế phải hủy tour và thay đổi lịch trình tham quan. Meghan Pickett (du khách Mỹ) là một trong số đó.

Cô cùng bố mẹ đáp chuyến bay đến Hà Nội ngày 18/7. Tuy nhiên, cơn bão làm "vỡ kế hoạch" đến vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 22/7. Tour du thuyền cũng hủy do toàn bộ tàu khách du lịch trên vịnh tạm ngừng cấp phép rời cảng để đảm bảo an toàn.

"Rất tiếc khi lỡ hẹn với Quảng Ninh lần này. Chúng tôi sẽ ở lại Hà Nội thêm 1-2 ngày. Đợi cuối tuần, khi cơn bão đi qua, tàu thuyền ở khu du lịch Tràng An hoạt động trở lại, cả nhà sẽ đến Ninh Bình để tham quan. Tôi đã lên các hội, nhóm để hỏi thăm và cập nhật về tình hình thời tiết", Pickett bày tỏ.

Trong khi đó, Sareen (du khách Ấn Độ) vừa trải qua chuyến du lịch dài ngày tại Việt Nam và hiện ở Quảng Ninh. Theo kế hoạch, ngày 20-21/7 sẽ tham quan vịnh bằng du thuyền và tắm ở bãi biển, nhưng tour bị hủy, cô chỉ quanh quẩn trong khách sạn vì mưa và sóng lớn.

"Tôi chưa vui chơi được nhiều ở Quảng Ninh khi trời cứ mưa rả rích. Đúng ra sáng ngày 22/7 tôi bay đến Hà Nội để chuẩn bị trở về Ấn Độ nhưng sân bay quốc tế Vân Đồn tạm dừng khai thác. Tôi đành gia hạn khách sạn, chịu thêm chi phí để tránh bão", cô nói.

Sareen cho biết thêm nếu thời tiết dần ổn định, những ngày còn lại trong tuần này (23-27/7), cô sẽ thay đổi kế hoạch ở lại Quảng Ninh hoặc di chuyển đến Ninh Bình.

Dự báo chiều 22/7, bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào. Hoàn lưu bão khả năng gây dông lốc, sét và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7. Ở vùng ven biển Ninh Bình - Quảng Ninh có nước dâng do hoàn lưu bão cao từ 0,4-0,8 m.

Từ chiều nay đến sáng ngày 23/7, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Phú Thọ và Sơn La có mưa to đến rất to và dông.