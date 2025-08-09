Khách nữ trượt ngã gãy gập ngón chân ở phòng tắm bể bơi Hà Nội

Chị Hương Giang cho rằng nền phòng tắm của bể bơi ở phường Yên Hòa (Hà Nội) trơn trượt, không có thảm lót và thiết kế không an toàn là nguyên nhân khiến chị bị thương nặng.

Chị Giang bị ngã gãy ngón chân ở phòng thay đồ bể bơi.

Tối 5/8, chị Hương Giang (sống tại phường Thanh Xuân) gặp tai nạn tại một bể bơi trên đường Trung Kính, Hà Nội. Trong lúc thay đồ sau khi bơi xong, chị trượt ngã, chân đập vào phần cột trụ phòng tắm, bị gãy xương gập ngược một ngón chân, đứt gân chân, chảy nhiều máu. Sau đó, chị phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 tiếng ở bệnh viện.

Chị Giang kể lại sàn khu vực thay đồ của bể bơi trơn trượt, không có thảm lót, khách cũng không được phép sử dụng dép mà phải đi chân trần. Bên cạnh đó, chị đánh giá phòng tắm có kết cấu sơ sài, là một cụm buồng lắp ngoài trời kích cỡ như buồng vệ sinh nhỏ, chịu lực bằng cột trụ sắt nối giữa hai buồng, phần cột trụ lồi ra cũng sắc cứng. Chị cho rằng thiết kế không an toàn là nguyên nhân khiến mình bị thương nặng.

Khi chị Giang hô hoán sau tai nạn, một nam nhân viên cứu hộ của bể chạy tới, cầm máu cho chị bằng giấy ăn. Sau khi chồng chị gọi xe cấp cứu, nhân viên này hỗ trợ đưa chị lên cáng và theo tới bệnh viện.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 9/8, chị Hương Giang cho biết hiện chị vẫn phải nằm viện theo dõi sau phẫu thuật. Từ khi sự việc xảy ra, phía bể bơi chưa tới thăm hỏi hay đề xuất phương án xử lý. Một ngày sau tai nạn, từng có một nhân viên gọi điện cho mẹ chị Giang hỏi về địa chỉ phòng bệnh song sau đó không ai xuất hiện.

"Khi gia đình tôi hỏi, họ nói đây là tai nạn và không phải trách nhiệm của họ. Tôi rất bức xúc. Dù sàn có trơn trượt như ở một số bể bơi khác, nhưng thử hỏi nếu phòng tắm không có phần cột trụ nguy hiểm như vậy, liệu tôi có bị thương nặng đến thế không", chị nói, cho biết khi đó trong phòng thay đồ có cả con nhỏ 3 tuổi, song may mắn bé không phải người bị thương.

Phần cột trụ sắt trong phòng tắm chị Giang bị ngã vào gây thương tích.

Chị Giang cũng cho hay đây là lần đầu tiên chị đến bể bơi này, sau khi chồng mua thẻ hội viên. Chị dự định kiểm tra chất lượng, nếu thấy ổn sẽ cho con gái lớn 9 tuổi học bơi tại đây lâu dài. Song chị không ngờ gặp phải chuyện không may.

"Bác sĩ nói chân tôi không thể phục hồi hoàn toàn, có thể để lại di chứng và ảnh hưởng khả năng vận động suốt đời", chị nói.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ, một nhân viên của bể bơi từ chối chia sẻ, cho biết chỉ làm việc với cơ quan chức năng nếu phía chị Hương Giang có hành động pháp lý. Tuy nhiên dưới bài đăng trên trang cá nhân của chị Giang, một tài khoản tên H.N. tự nhận là nhân viên chăm sóc khách hàng của bể bơi phản hồi một số chi tiết trong vụ việc, khẳng định chị Giang chưa chia sẻ thông tin đầy đủ, khách quan.

Theo đó, H.N. cho biết khi sự việc xảy ra, nhân viên bể, cũng là người chị Giang nhắc đến, đã trực tiếp theo dõi tình hình, hỗ trợ sơ cứu. Đây là nhân viên cứu hộ có đầy đủ chứng chỉ sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn theo quy định.

Sàn nhà tắm tại bể là gạch nhám trống trơn trượt, song khi tắm gội có xà phòng sẽ không tránh khỏi việc kém ma sát hơn lúc khô ráo. Việc chị Giang ngã là do bất cẩn, nhân viên bể bơi cũng đã gọi xe cấp cứu khi tai nạn xảy ra. Phản hồi thông tin này, chị Giang cho biết chồng chị mới là người gọi xe cứu thương trước. So sánh ảnh chụp lịch sử cuộc gọi của hai bên cho thấy chồng chị Giang gọi lúc 18h50, phía nhân viên bể gọi lúc 18h53 ngày 5/8.

Phía nhân viên bể bơi cũng đã thanh toán trước 300.000 đồng tiền khám bệnh khi nạn nhân nhập viện, cùng 720.000 đồng chi phí xe cứu thương và chờ tới khoảng 22h mới rời bệnh bệnh.

"Sáng hôm sau đại diện phía bể bơi đã gọi điện hỏi thăm và động viên. Tuy nhiên phía gia đình liên tục đòi bồi thường, đổ hoàn toàn trách nhiệm cho bể bơi trong khi chị tự ngã, thậm chí có hành vi phá hoại tài sản dẫn tới tai nạn. Bể rất theo sát và có trách nhiệm nhưng với thái độ đổ lỗi và không hợp tác, bể tạm dừng việc hỏi thăm động viên", nhân viên này viết.

Trao đổi thêm về thông tin này, chị Giang cho hay gia đình chị chưa công bố các giấy tờ, chi phí để quy trách nhiệm cho bể bơi dù hiện viện phí lên tới khoảng 40 triệu đồng. Gia đình cho rằng phía bể bơi ít nhất nên thể hiện thái độ quan tâm khách hàng trước sự việc như vậy.

"Từ một người lành lặn giờ bị ảnh hưởng nhiều về thể chất lẫn tinh thần, tôi rất buồn, càng bức xúc khi phía bể bơi không thể hiện thái độ quan tâm khách hàng", chị nói.

Chị Giang chia sẻ tai nạn mình gặp phải trên trang cá nhân để cảnh báo mọi người. Sự việc hiện vẫn dừng lại ở những đối chất, phản bác của hai bên, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.