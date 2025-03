Khách Pháp bị HDV du lịch Ấn Độ tấn công tình dục trên đồi vắng

Một hướng dẫn viên du lịch bản địa bị bắt sau cáo buộc tấn công tình dục nữ du khách người Pháp. Sự việc xảy ra tại thị trấn đền thờ Tiruvannamalai, Tamil Nadu, Ấn Độ.

Đền Arulmigu Arunachaleswarar nổi tiếng tại thị trấn Tiruvannamalai, địa điểm thu hút hàng nghìn tín đồ Hindu đến hành hương mỗi năm. Ảnh: Luckohnen/Pexels.

Cảnh sát cho biết nghi phạm tên Venkatesan, 42 tuổi, sống tại thị trấn Tiruvannamalai (Ấn Độ).

Trong khi đó, nữ du khách người Pháp đến Tiruvannamalai hành hương từ tháng 1. Cô lưu trú tại một nhà nghỉ và dành phần lớn thời gian đi thăm các điểm đến tâm linh tại địa phương.

Cô gặp Venkatesan trong chuyến đi và được đối tượng đưa đi tham quan một số địa điểm tôn giáo trong thị trấn.

Ngày 17/3, Venkatesan đưa nữ du khách đến một khu vực hẻo lánh trên đồi Arunachala do Cục Lâm nghiệp quản lý, nói lý do "để thiền định". Tại đây, hướng dẫn viên Ấn Độ có hành vi tấn công tình dục nữ du khách. Người phụ nữ liền hét lớn nhằm gây chú ý với người đi bộ gần đó, theo tờ The Indian Express.

Tên của nạn nhân không được tiết lộ nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

M Sudhakar, Cảnh sát trưởng thị trấn Tiruvannamalai, cho biết: "Chúng tôi đã thành lập các đội đặc nhiệm để xác định nghi phạm. Có nhiều nhân chứng báo cáo rằng họ nhìn thấy nạn nhân leo đồi cùng một người đàn ông địa phương. Sau đó, chúng tôi thu hẹp điều tra xuống còn 5 cá nhân chuyên làm hướng dẫn viên du lịch tại địa phương, bao gồm cả bị cáo. Nạn nhân đã chỉ ra Venkatesan khi anh ta cùng những người tình nghi xuất hiện trước mặt cô ấy".

"Hiện tại, Venkatesan bị cảnh sát giam giữ và chúng tôi đang điều tra xem liệu anh ta có phạm tội tương tự trong quá khứ hay không", ông nói thêm.

Sau sự việc, nữ du khách người Pháp được đưa vào bệnh viện quận để kiểm tra sức khỏe và lấy lời khai.

Đây không phải lần đầu tiên có trường hợp du khách bị tấn công tình dục ở thị trấn Tiruvannamalai. Năm 2018, một khách du lịch người Nga 21 tuổi đã bị chuốc thuốc và cưỡng hiếp tập thể trong một căn hộ dịch vụ ở thị trấn đền thờ này.