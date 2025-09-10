Khách quá cảnh ở sân bay Hong Kong được dẫn đi du lịch miễn phí

Sân bay quốc tế Hong Kong vừa triển khai tour miễn phí cho hành khách quá cảnh, với mục tiêu thu hút 5,5 triệu lượt/năm tham gia khám phá các điểm đến tại Thâm Thủy Bộ, Tiêm Sa Chủy.

Hành khách xem triển lãm trưng bày tại sân bay quốc tế Hong Kong. Ảnh: Andy Chong.

Bà Vivian Cheung Kar-fay, Giám đốc điều hành của Cục Hàng không Hong Kong (Trung Quốc), cho biết chương trình du lịch miễn phí này được hợp tác cùng Trip.com - công ty du lịch trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, hướng tới những hành khách có thời gian quá cảnh hơn 7 tiếng, giúp họ trải nghiệm văn hóa và cảnh đẹp của thành phố.

Theo SCMP, tour được tổ chức miễn phí, giới hạn 20 khách/tour, kéo dài khoảng 4 tiếng.

Travel bloger Hà Hiển khám phá Hong Kong vào tháng 9/2024. Ảnh: Hà Hiển.

Các hành trình tham quan bao gồm "Citywark Di sản và đời sống địa phương" - đưa du khách tham quan miếu Huỳnh Đại Tiên (Wong Tai Sin) và các khu chợ nhộn nhịp ở Thâm Thủy Bộ (Sham Shui Po); hay "Hành trình Bến cảng Victoria và Tây Cửu Long", chiêm ngưỡng khung cảnh phố cảng về đêm.

Từ tháng 12, sẽ có thêm tour "Serenity & Stories: A Harmony Journey" đưa du khách khám phá vùng ngoại ô Lạn Đầu (Lantau).

Ông Chapman Fong Shui-man, Giám đốc phát triển trung tâm Cục Hàng không, hy vọng các tour du lịch sẽ khơi dậy sự tò mò của hành khách quá cảnh tại Hong Kong và khuyến khích họ quảng bá thành phố thông qua phương thức truyền miệng.

Theo ông, mỗi năm có khoảng 5,5 triệu hành khách quá cảnh ở Hong Kong hơn 7 tiếng và dịch vụ mới này có thể khai thác nguồn khách ấy.

Toàn cảnh sân bay Hong Kong dưới ánh nắng chiều. Ảnh: Hong Kong International Airport.

Ông Fong cũng cho biết dịch vụ tour mới chỉ là bước khởi đầu, trong tương lai có thể mở rộng hợp tác với hãng bay và nhà bán lẻ để cung cấp thêm phiếu ưu đãi cho khách tham gia.

Ông Eddy Yip, Giám đốc sản phẩm và tiếp thị của Trip.com, cho biết trước khi triển khai tại Hong Kong, dịch vụ này đã được thử nghiệm ở Bắc Kinh và Thượng Hải, thu hút hơn 14.000 khách quá cảnh trong năm qua.

Lịch trình tour được sắp xếp phù hợp với thời gian quá cảnh cao điểm, gồm xe đưa đón hai chiều miễn phí, hướng dẫn viên nói tiếng Anh. Toàn bộ chi phí tour do Trip.com chi trả, đảm bảo du khách không phải lo thêm phụ phí, lên kế hoạch phức tạp hay bị ép mua sắm.

Để tham gia tour, hành khách cần có visa hợp lệ hoặc đáp ứng yêu cầu nhập cảnh của chính quyền Hong Kong. Khách đủ điều kiện có thể đặt trước dịch vụ trực tuyến trước khi bay hoặc đăng ký tại quầy ngay khi đến sân bay. Số chỗ được phân bổ theo nguyên tắc "đăng ký trước, phục vụ trước".