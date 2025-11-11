Khách sạn Hàng Cháo lên tiếng vụ 'đuổi' khách nhận phòng lúc 2h sáng

Thấy vị khách nữ check-in muộn mà không thông báo, khách sạn ở phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) tự ý cho người khác thuê dù cô gái đã trả trước toàn bộ tiền.

Khách sạn thừa nhận nam lễ tân trong video đã làm việc thiếu chuyên nghiệp với vị khách nữ. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 9/11, vị khách nữ có tên N.Y.Q. (sống tại TP.HCM) gây chú ý khi chia sẻ video "bóc phốt" khách sạn tên R. ở phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Trong video, Q. bức xúc tranh cãi với một nam lễ tân vào 2h sáng cùng ngày. Cụ thể, cô đã đặt phòng tại khách sạn cho 3 ngày (7, 8, 9/11) qua một ứng dụng đặt phòng, trả trước 100% tiền thuê.

Do thời tiết, chuyến bay của cô từ TP.HCM ra Hà Nội bị hoãn lại, khiến cô tới muộn. Tuy nhiên khi đến nơi, cô được lễ tân thông báo đã kín phòng, khách sạn không còn giữ phòng cho cô vì check-in muộn mà không thông báo trước.

Khi Q. ngỏ ý nhờ khách sạn sắp xếp cho một phòng khác vì khi đó đã khuya và di chuyển một mình, cô cũng không được hỗ trợ. Bức xúc, cô ghi lại video cảnh tranh luận và đăng tải lên mạng xã hội, hiện hút gần 3 triệu lượt xem.

Từ khi video lan truyền, hàng trăm người kéo vào đánh giá 1 sao cho khách sạn này trên Google kèm bình luận tiêu cực. Thậm chí, một số khách sạn trùng tên với R. cũng bị "vạ lây", phải đăng bài kêu cứu trên fanpage. Hiện, khách sạn R. đã khóa phần đánh giá trên Google, khóa fanpage Facebook.

Loạt khách sạn trùng tên R. phải lên tiếng đính chính vì bị đánh giá nhầm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 11/11, quản lý khách sạn R. xác nhận xảy ra sự việc và nhận lỗi, cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra do nghiệp vụ chưa tốt của nhân viên.

"Nhân viên lễ tân của khách sạn vốn là một người khác. Mấy hôm nay, bạn ấy có việc bận gia đình nên nhờ bạn nam (trong video), làm việc ở cơ sở khác, đến làm thay. Có thể nghiệp vụ của bạn nam ấy chưa được tốt nên đã cư xử không khéo léo với khách hàng", quản lý nói.

Vị quản lý cũng cho biết vào hôm sau (10/11), ngay khi nắm được sự việc đã liên hệ và xin lỗi vị khách nữ, ngỏ ý trả lại tiền cho cô gái ngay khi hệ thống đặt phòng hoàn về.

"Bạn khách từ chối nhận lại tiền, nhưng chúng tôi sẽ thông báo với ứng dụng đặt phòng để hoàn lại cho bạn ấy", người này cho biết.

Nữ quản lý nói thêm vì vị khách nữ đến check-in muộn tới 48 tiếng (đặt phòng đêm 7/11, check-in vào 2h ngày 9/11), nên phía khách sạn chủ quan nghĩ rằng khách đã bỏ phòng.

"Sự việc kinh khủng xảy ra, chúng tôi đành chịu vì nói chung, lỗi ở nhân viên khách sạn. Nếu nhân viên đó hành xử chuyên nghiệp hơn, hỗ trợ đặt phòng khác cho khách thì đã không đến nỗi", quản lý nói.

Rạng sáng 11/11, Q. cũng đăng tải video mới nhất trên trang cá nhân, bày tỏ mong muốn để sự việc dừng lại. Cô cũng kêu gọi mọi người không đánh giá nhầm các khách sạn trùng tên để tránh ảnh hưởng việc kinh doanh.