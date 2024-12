Khách sạn Hilton thành tâm điểm sau vụ CEO Thompson bị bắn chết

Từng là nơi ông Donald Trump có bài phát biểu chiến thắng năm 2016, khách sạn New York Hilton Midtown vừa chứng kiến vụ giết người gây chấn động nước Mỹ.

New York Hilton Midtown là một trong những khách sạn lớn nhất thành phố. Ảnh: New York Times.

Khách sạn New York Hilton Midtown vừa buồn tẻ vừa hào nhoáng, biểu trưng cho vẻ đẹp vừa xám xịt vừa bóng bẩy của thành phố từng xuất hiện trong hàng nghìn bộ phim Hollywood nổi tiếng. Đây cũng là một trong những khách sạn lớn nhất New York và là chi nhánh Hilton lớn nhất tại Mỹ với gần 2.000 phòng.

Nép mình trên Phố 54, giữa những tòa nhà của Đại lộ 6, cách không xa Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Trung tâm Rockefeller, khách sạn từng là nơi tổ chức Giải Emmy, nơi ông Donald Trump phát biểu chiến thắng năm 2016, từng tiếp đón Elvis Presley, nhóm nhạc The Beatles hay là nơi các nhà báo đã ẩn náu trong vụ Pentagon Papers (Hồ sơ Lầu Năm Góc). Khách sạn này đã chứng kiến lịch sử trôi qua kể từ khi mở cửa vào những năm 1960, bên cạnh vô số hội nghị của các tập đoàn, theo The New York Times.

Vào sáng sớm 4/12, phía bên ngoài khách sạn đã trở thành hiện trường vụ giết người gây chấn động, khi một người đàn ông đeo khẩu trang bắn chết Brian Thompson - CEO của UnitedHealthcare - rồi bỏ trốn bằng xe đạp điện.

"Có ai đó bị bắn ở bên ngoài", một người tham dự hội nghị nói khi đang đi lên cầu thang, nơi mọi người cầm trên tay cốc cà phê nói chuyện phiếm trước khi sự kiện bắt đầu.

"Ai đó" hóa ra là ông Thompson, giám đốc điều hành một trong những công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ, đồng thời là một trong những diễn giả tại hội nghị hôm đó, hội nghị nhà đầu tư thường niên của UnitedHealth Group. Khi những người tham dự tập trung bên trong khách sạn, ở bên ngoài, các phóng viên cũng kéo đến con phố, cảnh sát thì truy tìm kẻ nổ súng đội mũ trùm đầu. Và tại bệnh viện Mount Sinai West, ông Thompson, 50 tuổi, đã tử vong sau khi bị thương do trúng đạn.

Ông Thompson bị một người đàn ông sát hại bằng súng. Ảnh: United Health Group.

Khi tin tức lan truyền, hội nghị đã bị hủy, những người tham dự tháo dây thẻ đeo cổ và hướng đến lối ra, cầm theo túi giấy tờ.

Mark Sanders, người đứng đầu New York Hilton Midtown, cho biết trong một email rằng toàn thể nhân viên khách sạn bị chấn động bởi tội ác này. "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước những sự kiện sáng nay (4/12) và chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này", ông viết.

Nhưng tại khách sạn, cuộc sống phải tạm dừng, rồi lại tiếp tục như điều tất yếu. Dù cảnh sát đã dùng dây chặn một phần Phố 54 ngay bên ngoài lối vào phụ, khách đến Hilton Midtown vẫn tiếp tục ra vào từ lối chính trong sáng 4/12. Natasha Reyes, nhân viên thu ngân tại cửa hàng quà tặng, cho biết cô có mặt khoảng 1 tiếng trước vụ xả súng và không nghe thấy bất cứ điều gì.

Có lẽ đây là cách mọi thứ vận hành khi các sự kiện lớn khác diễn ra quanh khách sạn. Ví dụ như khi Elvis Presley, trong bộ đồ màu xanh nhạt, đang trả lời phỏng vấn trong đại sảnh, hay khi Neil Sheehan và các đồng nghiệp tại The New York Times đặt nhiều phòng để biên soạn câu chuyện về báo cáo bị rò rỉ của chính phủ Mỹ.

Khách sạn được cho là nơi hấp thụ mọi thứ xảy ra. Nếu có xung đột hoặc thậm chí là thảm kịch, nó chỉ là bối cảnh làm nền.

