Khách sạn hỗ trợ ăn, ở cho thân nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Ngay sau vụ tai nạn đắm tàu du lịch QN-7105 xảy ra chiều 19/7 trên vịnh Hạ Long, một chủ doanh nghiệp đã chủ động hỗ trợ ăn, nghỉ miễn phí cho thân nhân trong thời gian tìm kiếm các nạn nhân.

Chiều 19/7, tàu QN-7105 trong quá trình di chuyển tham quan ở tuyến 2 trên vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), do dông lốc bất ngờ không may bị lật. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 48 du khách đến từ Hà Nội và 5 thuyền viên.

Ngay sau sự cố, Đặng Văn Toàn, Giám đốc kinh doanh & đối ngoại kiêm đồng sáng lập Công ty TNHH Thương mại & Du lịch T&Y Group, đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ chỗ ăn, chỗ nghỉ cho thân nhân các nạn nhân.

Theo đó, người nhà các nạn nhân sẽ được bố trí chỗ ở miễn phí tại khách sạn GreenSuites (Bãi Cháy, Hạ Long). Thời gian lưu trú kéo dài tùy thuộc tiến độ tìm kiếm cứu nạn, dự kiến ban đầu khoảng 40 phòng. Đồng thời, đơn vị cũng hỗ trợ 100 suất ăn mỗi bữa, gồm ba bữa sáng, trưa, tối mỗi ngày. Bữa ăn đầu tiên bắt đầu từ 19h ngày 19/7, phòng khách sạn sẵn sàng đón khách từ 12h ngày 20/7.

Khách sạn Green Suites Hotel chủ động hỗ trợ phòng và bữa ăn dành cho thân nhân các gia đình bị nạn.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Toàn cho biết: "Tôi dự kiến hỗ trợ 40 phòng nhưng có thể mở rộng thêm tùy nhu cầu thực tế. Hiện tôi đang tạm ngưng nhận khách để ưu tiên hỗ trợ gia đình các nạn nhân. 50-60 phòng cũng không sao cả".

Hệ thống T&Y Group do anh Toàn điều hành gồm các cơ sở lưu trú và ẩm thực như The One Palace, Green Suites Hotel và nhà hàng Green, đều tọa lạc tại khu du lịch Bãi Cháy. Vị trí khách sạn Green Suites cách bệnh viện Bãi Cháy - nơi tiếp nhận các nạn nhân sau cứu hộ - khoảng 2 km, và chỉ cách cảng tàu xảy ra tai nạn khoảng 1,5 km, thuận tiện cho việc di chuyển.

Toàn bộ các dịch vụ hỗ trợ đều hoàn toàn miễn phí, dành riêng cho người thân của các nạn nhân bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ việc.