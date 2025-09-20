Khách sạn 'ma' ở Đồ Sơn

Theo thống kê của lực lượng liên ngành TP. Hải Phòng, trên bán đảo Đồ Sơn có 11 cơ quan đơn vị thuộc các Bộ, ngành sử dụng đất vào mục đích làm nhà nghỉ dưỡng nghiệp vụ, có kết hợp khai thác kinh doanh, dịch vụ cơ sở hạ tầng với tổng diện tích hơn 13,4 ha; 19 cơ sở kinh doanh không hiệu quả gây lãng phí tài nguyên đất.

Trong đó, Trung tâm hội nghị và đào tạo cán bộ công đoàn - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, trụ sở khu 1 Đồ Sơn được xây dựng trên khu đất hơn 26.200 m2 từ năm 1982. Tuy nhiên, hiện nay công trình xuống cấp nghiêm trọng và toàn bộ khu đất còn lại đã bỏ hoang nhiều năm.

Từ sảnh tòa nhà lên các tầng, hầu hết cửa kính đã vỡ vụn. Trần nhà, tường các phòng hội nghị, phòng nghỉ đều hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều năm nay, công trình không được sử dụng, bỏ hoang. Nhiều hạng mục, kết cấu trang trí tòa nhà đã hư hỏng, trơ khung thép.

Ông Nguyễn Hồng (Đồ Sơn) cho biết công trình xây dựng ở khu đất vàng, vị trí đắc địa sát bãi biển khu 1 Đồ Sơn. Tuy nhiên, nhiều năm nay, người dân địa phương vẫn gọi tòa nhà nghỉ dưỡng này là "nhà ma" bởi tòa cao tầng bỏ hoang giữa rừng cây, cỏ mọc um tùm.

Bên trong tòa nhà, các phòng hội trường, phòng nghỉ đều ngổn ngang vật liệu hư hỏng. Tủ điện treo lơ lửng, bóng đèn rơi vỡ vụn kín sàn.

Sau mỗi cơn bão, nhiều người thu gom đồng nát lại tới, di chuyển những phế liệu có thể tái chế để mưu sinh. Công trình bề thế một thời là nơi nghỉ dưỡng cho cán bộ công đoàn trở thành nhà hoang.

Dù có vị trí đắc địa, xây dựng trên khu đất vàng, mặt biển Đồ Sơn, song nhiều năm nay Trung tâm Hội nghị và đào tạo cán bộ công đoàn đã xuống cấp, bỏ hoang.

Tháng 4/2023, UBND quận Đồ Sơn (nay là phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) kiểm tra, rà soát, đưa công trình vào nhóm các công trình thuộc các Bộ, ngành quản lý đã xuống cấp nghiêm trọng, bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên đất.

Chính quyền cơ sở đã đề nghị UBND TP Hải Phòng đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo các Bộ ngành chuyển giao tài sản về thành phố quản lý và có hướng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch.

Đối với đất do các tổ chức sử dụng còn để hoang hóa, không đưa đất vào sử dụng, đề nghị thành phố kiên quyết chỉ đạo kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý vi phạm theo quy định. Tiến hành các thủ tục thu hồi đất đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí tài nguyên, chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ tài chính... đưa vào đấu giá tăng nguồn thu cho ngân sách.