Khách sạn ở Lào Cai thành 'thác bùn' sau bão số 5

Cơ ngơi xây dựng từ hai bàn tay trắng trong 9 năm của anh Quỳnh (chủ khách sạn Sam Hotel) đã bị lũ cuốn trôi vào sáng ngày 26/8.

Con suối chảy róc rách vào ngày hè sau lưng khách sạn Sam Hotel (trên đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ, Lào Cai) từng là lý do giữ chân du khách ở lại thưởng ngoạn cảnh núi rừng. Song, sau cơn bão số 5 (Kajiki), dòng thác trở thành nguồn dẫn nước lũ tràn qua khu vực sảnh chính của cơ sở, cuốn trôi hồ cá koi và cá hồi giống hàng tỷ đồng.

Trước khi bão đổ bộ, đơn vị đã chuẩn bị để đón du khách thưởng thức mùa lúa chín Tây Bắc vào tháng 9-10.

Anh Nguyễn Như Quỳnh (sinh năm 1990, chủ khách sạn) cho biết đã di chuyển đến nơi an toàn khi lũ tràn qua khách sạn sáng ngày 26/8. Rất may không thiệt hại về người.

"Cơ sở lưu trú trên là cơ ngơi tôi xây dựng từ 9 năm về trước với 2 bàn tay trắng. Mưa càng rơi tôi càng đau lòng. Dẫu biết còn người là còn của nhưng tôi vẫn tiếc công sức bao năm cố gắng", anh Quỳnh chia sẻ.

Khách sạn trước và sau khi bị lũ tràn qua sáng 26/8. Ảnh: Sam Hotel, Yên Bái.

Nằm sát quốc lộ 32, Sam Hotel là một khu phức hợp thu nhỏ cung cấp đa dạng dịch vụ từ lưu trú, nghỉ dưỡng, câu cá đến ẩm thực Tây Bắc. Cơ sở phục vụ 2 hạng phòng, trong đó, phòng view hồ bơi có giá 500.000 đồng/phòng/2 khách. Phòng rộng hơn dành cho gia đình 4 người với mức giá là 1 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai), cho biết hộ kinh doanh của anh Quỳnh tận dụng suối nước gần đó để nuôi cá kết hợp kinh doanh khách sạn. Ngoài cơ sở nói trên, chính quyền địa phương đã di dời 10 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạc lở.

Cơ sở lưu trú bị lũ tràn qua nằm gần quốc lộ 32, phía sau là thác nước. Ảnh: FBĐV.

Thống kê của tỉnh Lào Cai vào đầu giờ chiều ngày 26/8, toàn tỉnh có khoảng 708 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tại khu vực Trung Lào vào rạng sáng 26/8. Đêm 25/8, cơn bão quần thảo hơn 10 tiếg tại mốt số khu vực miền Trung nước ta, trọng tâm là Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Xã Tú Lệ là xã miền núi, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Yên Bái. Con đường quốc lộ 32 chạy dọc xã là cửa ngõ đưa du khách đến địa điểm du lịch nổi tiếng khác như Trạm Tấu, Mù Cang Chải...