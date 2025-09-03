Khách sạn Thái Lan tiếp tục ế ẩm

Để níu khách, duy trì công suất phòng, các khách sạn Thái Lan nương nhờ vào những chương trình giảm giá. Chuyên gia cảnh báo áp lực này còn kéo dài do lượng khách Trung sụt giảm.

Khách du lịch nhộn nhịp tại khu phố Tàu ở Bangkok, Thái Lan, ngày 19/1/2023. Ảnh: Reuters.

Tris Rating, công ty xếp hạng tín nhiệm đầu tiên và hàng đầu tại Thái Lan, cho biết ngành du lịch xứ Chùa Vàng đang đối mặt với áp lực giảm giá phòng khách sạn lần đầu tiên sau 4 năm, do lượng khách từ các thị trường châu Á truyền thống sụt giảm. Chuyên gia dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2025, buộc các nhà điều hành khách sạn phải linh hoạt hơn để duy trì công suất phòng.

Từ sau đại dịch (2021) đến 2024, lượng khách quốc đến đến Thái Lan luôn đạt mức cao, thậm chí vượt mức trước đại dịch. Tuy nhiên, xu hướng đang dần đảo ngược.

Theo báo cáo mới nhất, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Thái Lan dự kiến chỉ đạt 33,1 triệu lượt trong năm 2025, giảm 5,6% so với năm 2024 (35,5 triệu lượt). Sự sụt giảm này chủ yếu đến từ các thị trường châu Á truyền thống như Trung Quốc, Malaysia và Hàn Quốc - những quốc gia đại diện cho lượng khách du lịch cốt lõi của Thái Lan.

Số liệu từ Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2025, lượng khách quốc tế đã giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 21,9 triệu lượt.

Mặc dù các thị trường châu Á truyền thống suy giảm, Thái Lan vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể từ thị trường Ấn Độ và các thị trường đường dài.

Để duy trì công suất phòng trong bối cảnh khó khăn, các nhà điều hành khách sạn tại Thái Lan buộc phải áp dụng các chính sách giảm giá.

Tris Rating cho biết đây là lần đầu tiên sau 4 năm ngành khách sạn chịu áp lực giảm giá, mặc dù giá phòng trung bình đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2021.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ tại một khách sạn sang trọng ở Phuket, Thái Lan. Ảnh: @toeyjarinpornfc.

Các khách sạn cao cấp ở Bangkok đang ngày càng phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi không công bố và giảm giá có chọn lọc để thu hút khách, đặc biệt trong mùa thấp điểm.

"Mặc dù khu vực miền Trung và miền Nam vẫn chiếm ưu thế về đóng góp vào giá phòng, nhưng việc giảm giá cạnh tranh làm giảm giá phòng trung bình. Điều này đặc biệt đúng với các khách sạn cao cấp ở Bangkok, nơi ngày càng phụ thuộc vào các chương trình khuyến mãi không công bố và giảm giá có chọn lọc để duy trì công suất phòng trong mùa thấp điểm", Tris Rating nhận định.

Dự kiến lượng khách du lịch Trung Quốc tới Thái Lan giảm xuống còn 4,6 triệu trong năm nay, từ mức 6,7 triệu vào năm 2024, sau khi giảm 35% trong 7 tháng đầu năm.

“Du khách Trung Quốc đang chuyển hướng sang các điểm đến thay thế. Ví dụ, Nhật Bản nằm trong top 3 với mức tăng trưởng gần 70% so với cùng kỳ năm trước, nhờ đồng yen mất giá và xu hướng chuyển sang các chuyến bay ngắn hơn”, báo cáo cho biết.

Việt Nam cũng là điểm sáng đối với khách Trung Quốc khi tăng trưởng 78% so với cùng kỳ năm trước.

"Chúng tôi tin rằng nếu lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan không phục hồi ở mức dự kiến ​​sau Tuần lễ Lao động Quốc gia Trung Quốc vào tháng 10, điều này có thể báo hiệu sự thay đổi vĩnh viễn trong sở thích du lịch của người Trung Quốc", Tris Rating cảnh báo.

Theo dự báo từ Maybank Securities (Thái Lan), doanh thu trên mỗi phòng khả dụng (RevPAR) của 7 nhà điều hành khách sạn niêm yết dự kiến giảm 3% trong quý III/2025 so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo này cải thiện đôi chút so với mức giảm 5% trong quý II/2025, nhưng RevPAR vẫn được cảnh báo ở mức âm trong quý IV/2025 do nhu cầu yếu từ thị trường chặng ngắn và nguồn cung phòng khách sạn tăng ở Bangkok (tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và 3% tính đến thời điểm hiện tại).