Khách Tây bất ngờ nhìn trực thăng trên bầu trời Hà Nội

Paul (du khách Pháp) tỏ ra bất ngờ khi lần đầu chứng kiến dàn trực thăng Mi-8, Mi-17 tiến vào vào trung tâm Hà Nội sáng 21/8, luyện tập cho lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Charlie ngước nhìn trực thăng tại một con đường ở Hà Nội sáng 21/8. Ảnh: Ngọc Bích.

Khoảng 11h ngày 21/8, 10 chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17 treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc lần đầu tiên tiến vào trung tâm Hà Nội, luyện tập cho màn biểu diễn vào ngày đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Trên đường di chuyển ra phố cà phê đường tàu, Paul, du khách Pháp, bất ngờ khi chứng kiến dàn trực thăng hoành tráng trên bầu trời.

"Tôi cảm thấy rất may mắn khi đến Việt Nam vào đúng dịp Quốc khánh. Trước đó, tôi lên kế hoạch khám phá đất nước hình chữ S nhưng chưa biết thông tin về sự kiện. Không ngờ Việt Nam lại tổ chức một sự kiện hoành tráng như thế", Paul chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Paul (bên trái) ngạc nhiên khi thấy dàn trực thăng trên bầu trời Hà Nội sáng 21/8. Ảnh: Ngọc Bích.

Vừa đáp xuống sân bay Nội Bài ngày 20/8, Charlie (22 tuổi, người Anh) cho biết chuyến du lịch đến Việt Nam là lần đầu tiên anh được chứng kiến trực thăng ngoài đời thực. Nam du khách hào hứng xem màn tập luyện kéo cờ không rời mắt.

"Máy bay trực thăng ít khi được nhìn thấy ở Anh quốc, 10 chiếc bay cùng một lúc lại càng hiếm hơn. Không có từ gì có thể diễn tả sự phấn khích của tôi khi tận thấy loại phương tiện này trên bầu trời Việt Nam, đặc biệt trong khung cảnh rợp sắc đỏ, thời tiết mát mẻ", Charlie nói.

Hai du khách Salvatore Bosco và Eugenio Grosso Sgarrillo xem trực thăng kéo cờ tại một con phố ở Hà Nội sáng 21/8. Ảnh: Đan Châu.

Cũng đến Hà Nội ngày 20/8, Salvatore Bosco và Eugenio Grosso Sgarrillo (người Italy) xuống đường Hà Nội ngày 21/8 với lá cờ Việt Nam, quạt và áo thun in hình sao vàng, hoà cùng người dân Thủ đô mừng ngày Quốc khánh.

“Chúng tôi từng ghé thăm Singapore, Bali (Indonesia) trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cảm nhận được không khí tự hào dân tộc len lỏi trong từng con ngõ, từng người dân tại Hà Nội”, Salvatore hào hứng.

Trong khi đó, Johanh và Sarah (quốc tịch Đan Mạch) đến Hà Nội khám phá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Đôi bạn trẻ hào hứng khi có đến tận 2 trải nghiệm lần đầu tiên: nhìn ngắm trực thăng và thưởng thức ly cà phê đặc trưng.

Johanh cho biết cô ấn tượng với cà phê Việt Nam vì khá mạnh so với thức uống cô từng thử trong những lần vi vu trước đó.

Đoàn trực thăng trên bầu trời trung tâm Hà Nội sáng 21/8. Trong ngày luyện bay, thời tiết Hà Nội khoảng 26 độ C, trời mù. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin từ đơn vị tổ chức, đội hình bay 10 chiếc trực thăng Mi-8, Mi-17 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), phối hợp cùng lực lượng từ Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372), xuất phát từ sân bay Hoà Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) theo đội hình 1-3-3-3, vào khu vực trung tâm, đi ngang Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Vào ngày lễ chính thức, đây sẽ là phần mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân.

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào các ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức được tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh huy động đầy đủ lực lượng với các khối diễu hành trên bộ, cơ giới, trên không và dưới nước. Gần 16.000 người tham gia, gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe pháo, trang bị đặc chủng của Quân đội, Công an.

Ngắm trọn khoảnh khắc trực thăng luyện bay trên bầu trời Hà Nội Trưa 21/8, biên đội máy bay tiến vào trung tâm thủ đô Hà Nội để luyện tập chuẩn bị trình diễn vào dịp 2/9.