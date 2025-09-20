Khách Tây chi tiền triệu tắm trâu, lội ao úp cá ở Ninh Bình

Đến Hang Trâu (Ninh Bình), khách Tây thích thú mặc trang phục nông dân, đích thân tắm trâu và bắt cá bằng nơm. Theo đơn vị, các tour bản địa là cách giới thiệu văn hóa Việt Nam hiệu quả nhất.

Khách Tây không ngại chân lấm tay bùn để trải nghiệm các công việc nông thôn. Ảnh: Buffalo Cave Tours.

Tham gia tour "I am a famer" (tạm dịch: Tôi là một nông dân) giá 1,1 triệu đồng tại Hang Trâu (Ninh Bình), Amelia (quốc tịch Nga) cho biết mình đã có 5 tiếng để đời. Lần đầu tiên, cô mặc áo nâu sòng, đi chân trần, cầm nơm (dụng cụ bắt cá) và lội xuống ao.

"Ban đầu, tôi hơi lo lắng vì bùn lún, nhưng mực nước chỉ ngang đầu gối. Tôi quan sát, khi thấy mặt nước nổi bọt hay xao động, tôi nhanh chóng úp nơm, sau đó thọc tay vào bắt cá bên trong cho vào giỏ đang đeo. Tôi trở nên thành thục chỉ sau vài phút, chụp con nào cũng dính. Ở nước tôi, bắt cá chỉ dùng cần câu, trải nghiệm này vui đến mức tôi cười vang", cô kể với Tri Thức - Znews.

Sau khi lên bờ, Amelia cho trâu ăn, tắm và cưỡi trâu. Để chú trâu cảm thấy thân thuộc, cô tiếp cận từ tốn, dùng tay vuốt nhẹ lưng trâu, cho chúng ăn cỏ và massage bằng nước cho sạch lớp bùn bám trên thân trâu. Những hoạt động này mang đến giây phút thư giãn và đặc biệt đáng nhớ.

"Việt Nam mang cho tôi trải nghiệm mới lạ, khó nơi nào trên thế giới có được. Hướng dẫn viên đưa tôi len lỏi vào văn hóa truyền thống của họ. Dù tour không quá dài, vẫn đủ để tôi cảm thấy mình không còn là du khách từ xa đến", cô bày tỏ. Ngoài ra, trong tour, Amelia còn được tham gia trồng lúa, tắm thác và học lớp nấu ăn.

Nữ du khách Nga check-in cùng chú trâu được gặp gỡ trong tour. Ảnh: Amelia.

Đến Ninh Bình vào tháng 6, Jamie (quốc tịch Mỹ) miêu tả tour làm nông dân như một cuộc "chữa lành" tâm hồn. Nơi cô được hóa thân thành người Việt Nam, tắm mát cho trâu, bắt cá và thưởng thức nhiều món ngon bên bờ ao. Jamie nói đây là những trải nghiệm bản địa đáng thử để hiểu về văn hóa điểm đến, thay vì chi lui tới những khu vui chơi sầm uất.

"Tôi chỉ biết mình sẽ đi bắt cá, không ngờ được mặc áo bà ba, ngâm chân dưới nước mát lạnh, con cá trên tay bắn bùn tung tóe, nhưng vui. Thậm chí tôi còn được tận thấy, chạm và ngồi trên lưng trâu, đó là điều khiến tôi thấy thú vị. Những nặng lòng về biến cố tôi gặp phải dường như tan biến. Đây thực sự là trải nghiệm vô giá khi đến một đất nước xa lạ", cô nói.

Đến giờ, khi trở về nhà, Jamie vẫn thường giới thiệu tour này cho bạn bè sắp đến Việt Nam. Theo dự định, cuối tháng 11, cô sẽ quay lại trải nghiệm tour 5 ngày, đây cũng là thời điểm có thể tham gia trồng lúa cùng người địa phương.

Sarah Horáková, Miss Friendship Czech Republic 2025, đến Hang Trâu nghỉ dưỡng và hào hứng trải nghiệm bắt cá bằng nơm hồi đầu năm. Ảnh: Sarah Horáková.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, quản lý khu trải nghiệm Hang Trâu (Buffalo Cave Tours - Vietnam authentic eco tour), tour du lịch sinh thái bản địa tại đây đón khách từ giữa năm 2023. Mỗi ngày có khoảng vài trăm lượt khách nước ngoài, trong độ tuổi khoảng 20-30 tuổi vì họ thích các trải nghiệm thực tế. Thị trường chủ yếu là Anh, Mỹ, Đức, Australia, Israel...

Tại đây, du khách được trực tiếp trải nghiệm không gian yên bình của làng quê miền Bắc qua hoạt động bắt cá, cấy lúa, cưỡi trâu... Trước đó, vị quản lý này từng nhiều năm gắn bó với ngành du lịch, nhận thấy du khách nước ngoài đến Ninh Bình thường tham quan các điểm nổi tiếng, chưa có cơ hội đi sâu vào cuộc sống bản địa. Mặt khác, ông cũng chứng kiến nhiều du khách thích thú khi chụp ảnh người nông dân. Đó là lý do mô hình này được xây dựng.

"Chúng tôi đưa nhiều hoạt động nông thôn vào tour để du khách có những trải nghiệm chân thật mà nhiều nơi khác không có. Mỗi du khách được phát công cụ lao động, trang phục nông dân và có hướng dẫn viên đi cùng để giới thiệu về lịch sử và văn hóa nông nghiệp", ông Dũng nói.

Khu vực ao để bắt cá được đơn vị chuẩn bị kĩ lưỡng để đảm bảo an toàn cho du khách. Ao được đào độ sâu vừa phải, nạo vét bùn để loại bỏ những mảnh ốc, tránh để du khách bị thương. Ngoài ra, ủng, nón cũng được trang bị sẵn.

Du khách thích thú khi cho trâu ăn và ngồi trên lưng trâu. Ảnh: Buffalo Cave Tours.

Hiện đơn vị cung cấp 2 loại hình tour, gồm tour ghép giá 75.000 đồng/người, du khách tự trải nghiệm hoạt động dưới sự hướng dẫn của nhân viên và tour trọn gói có hướng dẫn viên với giá 1,1 triệu đồng/người, đi kèm ăn uống.

Song song đó còn các tour riêng như cưỡi trâu, trồng lúa, bắt cá và tour 3 ngày 2 đêm, 2 ngày 1 đêm. Đặc biệt là tour Hà Nội - Ninh Bình - Hang Trâu 5 ngày với nhiều hoạt động như khám phá cuộc sống người nông dân, ngồi thuyền ở Tam Cốc, thăm vườn chim Thung Nham, học nấu ăn món ăn truyền thống Việt Nam...

"Loại hình du lịch trải nghiệm nông thôn này không chỉ mang lại thêm thu nhập cho người dân địa phương mà còn giúp du khách nước ngoài có thêm những trải nghiệm khó quên khi đến với Ninh Bình. Đây cũng là cách truyền tải văn hóa Việt Nam gần gũi và hiệu quả", ông Dũng bày tỏ.