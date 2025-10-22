Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay

  • Thứ tư, 22/10/2025 09:34 (GMT+7)
  • 09:34 22/10/2025

Trên hành trình đạp xe 80 km từ trung tâm TP Huế về resort, vợ chồng người Thụy Sĩ mệt lả, không tìm được quán ăn. Họ dừng xe trước một đám tang, được gia chủ mời vào ăn cơm chay.

Hai vị khách Thụy Sĩ được gia chủ mời ăn cơm chay.

Trưa 20/10, khi gia đình ông Trần Hữu Cửu, 50 tuổi, ở xã Vinh Lộc (xã Vinh Hiền cũ), TP Huế đang làm lễ tang cho bố vợ, hai vị khách nước ngoài đạp xe dừng trước cổng.

“Chúng tôi đói và khát quá. Có thể chỉ giúp quán ăn địa phương nào gần đây được không?”, người đàn ông nói bằng giọng mệt mỏi.

Là hướng dẫn viên du lịch quốc tế hơn 10 năm, ông Cửu hiểu ngay tình cảnh của họ. Quãng đường họ vừa đi dài gần 80 km, trong đó 20 km cuối là đèo dốc quanh co.

Ông vội đáp: "Ở đây không có nhà hàng đâu, nhưng nếu ông bà đói quá thì vào đây, tôi có thể giúp một bữa mì tôm".

dam tang anh 1

Ông Cửu mời hai vị khách Tây bữa cơm chay giản dị trong đám tang.

Ban đầu, gia chủ định pha vội hai gói mì để họ lót dạ. Nhưng khi vừa bước vào, vợ ông nói cơm chay trong nhà còn nhiều, phần ăn của lễ tang buổi trưa. Ở Huế, đám tang thường dọn cơm chay để giữ lòng thanh tịnh.

"Ông bà có ăn được chay không? Cơm toàn rau củ thôi", ông Cửu hỏi. Hai vị khách ngạc nhiên, mắt sáng lên: "Tuyệt vời. Chúng tôi ăn chay".

Bữa cơm được dọn ra với vài món giản dị: canh, rau xào, củ hấp. Chủ nhà nghĩ họ sẽ chỉ ăn lấy lệ, phần vì khẩu vị lạ, phần vì ngại. Nhưng chỉ lát sau, hai đĩa cơm đã sạch tinh. Người chồng ngẩng lên, cười nói: "Can I?", ý nói "Tôi có thể ăn thêm được không?".

Ông Cửu đơm thêm hai phần cơm. Người vợ dừng bữa, còn chồng vẫn ăn tiếp, vừa chỉ vào từng món rau vừa khen "Món nào cũng ngon".

Khi biết mình đang ngồi trong đám tang, đôi vợ chồng Thụy Sĩ cúi đầu chia buồn. Gia chủ nhẹ nhàng giải thích: "Ở Huế, khi người lớn tuổi mất, chúng tôi xem đó là sự ra đi nhẹ nhàng, không quá bi lụy. Đây là dịp cả gia đình cầu nguyện để người đã khuất được thanh thản".

Trong câu chuyện ngắn sau bữa ăn, hai vị khách chia sẻ đây là lần đầu họ đến Việt Nam, theo lời giới thiệu của bạn bè châu Âu về phong cảnh đẹp và ẩm thực đặc sắc.

"Lúc đó chúng tôi nghĩ chỉ là quảng cáo, nhưng khi đến rồi mới thấy Việt Nam thật sự tuyệt vời", người chồng nói.

dam tang anh 2

Cặp vợ chồng Thụy Sĩ đạp xe khoảng 80 km về khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Họ cho biết đạp xe từ Huế về khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Lộc. Hành lý được xe riêng chở theo, chỉ mang theo vài món đồ cá nhân.

“Đây là dòng khách VIP, không phải kiểu du khách đạp xe thông thường. Họ mang cả xe đạp từ Thụy Sĩ sang. Tôi làm nghề nên chỉ cần nhìn là biết. Loại tour này rất đặc biệt, vì khách phải có thể lực, thời gian và điều kiện tài chính”, chủ nhà chia sẻ.

Sau bữa cơm, đôi vợ chồng gửi lời cảm ơn, chúc gia đình bình an trong những ngày tang lễ, rồi tiếp tục hành trình.

Đứng ở cổng nhìn theo, người đàn ông xứ Huế nói đó là kỷ niệm khó quên trong 11 năm làm hướng dẫn viên quốc tế. Còn với hai vị khách Tây, đó là bữa trưa đầy trải nghiệm.

dam tang anh 3dam tang anh 4dam tang anh 5dam tang anh 6

Ông Cửu là hướng dẫn viên quốc tế 11 năm, thường dẫn khách Tây tham quan Huế, Hội An.

Ông Cửu từng dẫn khách từ nhiều nước như Italy, Australia, Mỹ, Anh, Canada, Đan Mạch, Bỉ… đến Huế và Hội An, những nơi được du khách phương Tây yêu thích bởi vẻ cổ kính, thiên nhiên và văn hóa.

Ngoài những điểm quen thuộc như Đại Nội Huế, lăng tẩm, chùa chiền, ông thường dẫn khách trải nghiệm cuộc sống dân dã: đạp xe qua làng quê, đi đầm phá, học nấu ăn hay thử làm nông dân.

"Khách Tây rất thích cảm giác được sống như người địa phương", hướng dẫn viên nói.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Khách Tây cười khoái chí thử massage vịt ở Cần Thơ

Đến làng du lịch Cồn Sơn (Cần Thơ), nhóm du khách nước ngoài thích thú khi được massage vịt ở vườn trái cây. Dịch vụ này mới ra mắt vào tháng 9, nhưng mang về bộn khách cho chủ vườn.

09:34 18/10/2025

Khách Tây khuấy chè lam 'to tay như tập gym' ở Hà Nội

Đến làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), nhóm du khách nước ngoài hào hứng thử sức khuấy đặc sản chè lam. Một công đoạn dân dã nhưng khiến khách Tây nổi cả gân tay "như tập gym".

07:30 16/10/2025

Vào rừng sâu Quảng Trị cứu 2 khách Tây đi lạc theo Google Maps

Hai du khách Hà Lan đi môtô theo chỉ dẫn Google Maps bị lạc vào rừng sâu ở Quảng Trị. Công an xã cùng người dân dùng máy cày chuyên dụng băng rừng trong đêm giải cứu.

11:55 9/10/2025

Châu Sa

Ảnh: Nhân vật cung cấp

đám tang khách Tây đói lả mệt lả đám tang ở Huế Huế đạp xe đạp xe du lịch du lịch Huế vợ chồng Thụy Sĩ Thụy Sĩ cặp đôi khách Tây khách Tây ở Huế cơm chay

    Đọc tiếp

    Khong nhan ra Da Lat 70 nam truoc hinh anh

    Không nhận ra Đà Lạt 70 năm trước

    05:35 22/10/2025 05:35 22/10/2025

    0

    Cách đây 60-70 năm, khi chưa đô thị hóa, đường sá TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng còn đơn sơ, không có những công trình kiến trúc đồ sộ và vắng vẻ du khách.

    Gan can ve may bay Ha Noi dip concert G-Dragon hinh anh

    Gần cạn vé máy bay Hà Nội dịp concert G-Dragon

    07:21 22/10/2025 07:21 22/10/2025

    0

    "Cơn địa chấn" G-Dragon sắp đổ bộ khiến giá vé máy bay từ TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang đến Hà Nội leo thang vào đầu tháng 11. Thậm chí, một số chặng bay đã kín chỗ từ giữa tháng 10.

    Du thuyen tien ty 'nup' bao o Da Nang hinh anh

    Du thuyền tiền tỷ 'núp' bão ở Đà Nẵng

    09:19 22/10/2025 09:19 22/10/2025

    0

    Trước khi bão số 12 đổ bộ, hàng chục tàu du lịch trên sông Hàn đã kéo nhau đi "núp" bão để đảm bảo an toàn khi mực nước sông liên tục dâng cao.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý