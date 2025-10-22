Khách Tây đói lả dừng trước đám tang ở Huế, được mời vào ăn cơm chay

Trên hành trình đạp xe 80 km từ trung tâm TP Huế về resort, vợ chồng người Thụy Sĩ mệt lả, không tìm được quán ăn. Họ dừng xe trước một đám tang, được gia chủ mời vào ăn cơm chay.

Hai vị khách Thụy Sĩ được gia chủ mời ăn cơm chay.

Trưa 20/10, khi gia đình ông Trần Hữu Cửu, 50 tuổi, ở xã Vinh Lộc (xã Vinh Hiền cũ), TP Huế đang làm lễ tang cho bố vợ, hai vị khách nước ngoài đạp xe dừng trước cổng.

“Chúng tôi đói và khát quá. Có thể chỉ giúp quán ăn địa phương nào gần đây được không?”, người đàn ông nói bằng giọng mệt mỏi.

Là hướng dẫn viên du lịch quốc tế hơn 10 năm, ông Cửu hiểu ngay tình cảnh của họ. Quãng đường họ vừa đi dài gần 80 km, trong đó 20 km cuối là đèo dốc quanh co.

Ông vội đáp: "Ở đây không có nhà hàng đâu, nhưng nếu ông bà đói quá thì vào đây, tôi có thể giúp một bữa mì tôm".

Ông Cửu mời hai vị khách Tây bữa cơm chay giản dị trong đám tang.

Ban đầu, gia chủ định pha vội hai gói mì để họ lót dạ. Nhưng khi vừa bước vào, vợ ông nói cơm chay trong nhà còn nhiều, phần ăn của lễ tang buổi trưa. Ở Huế, đám tang thường dọn cơm chay để giữ lòng thanh tịnh.

"Ông bà có ăn được chay không? Cơm toàn rau củ thôi", ông Cửu hỏi. Hai vị khách ngạc nhiên, mắt sáng lên: "Tuyệt vời. Chúng tôi ăn chay".

Bữa cơm được dọn ra với vài món giản dị: canh, rau xào, củ hấp. Chủ nhà nghĩ họ sẽ chỉ ăn lấy lệ, phần vì khẩu vị lạ, phần vì ngại. Nhưng chỉ lát sau, hai đĩa cơm đã sạch tinh. Người chồng ngẩng lên, cười nói: "Can I?", ý nói "Tôi có thể ăn thêm được không?".

Ông Cửu đơm thêm hai phần cơm. Người vợ dừng bữa, còn chồng vẫn ăn tiếp, vừa chỉ vào từng món rau vừa khen "Món nào cũng ngon".

Khi biết mình đang ngồi trong đám tang, đôi vợ chồng Thụy Sĩ cúi đầu chia buồn. Gia chủ nhẹ nhàng giải thích: "Ở Huế, khi người lớn tuổi mất, chúng tôi xem đó là sự ra đi nhẹ nhàng, không quá bi lụy. Đây là dịp cả gia đình cầu nguyện để người đã khuất được thanh thản".

Trong câu chuyện ngắn sau bữa ăn, hai vị khách chia sẻ đây là lần đầu họ đến Việt Nam, theo lời giới thiệu của bạn bè châu Âu về phong cảnh đẹp và ẩm thực đặc sắc.

"Lúc đó chúng tôi nghĩ chỉ là quảng cáo, nhưng khi đến rồi mới thấy Việt Nam thật sự tuyệt vời", người chồng nói.

Cặp vợ chồng Thụy Sĩ đạp xe khoảng 80 km về khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Họ cho biết đạp xe từ Huế về khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Phú Lộc. Hành lý được xe riêng chở theo, chỉ mang theo vài món đồ cá nhân.

“Đây là dòng khách VIP, không phải kiểu du khách đạp xe thông thường. Họ mang cả xe đạp từ Thụy Sĩ sang. Tôi làm nghề nên chỉ cần nhìn là biết. Loại tour này rất đặc biệt, vì khách phải có thể lực, thời gian và điều kiện tài chính”, chủ nhà chia sẻ.

Sau bữa cơm, đôi vợ chồng gửi lời cảm ơn, chúc gia đình bình an trong những ngày tang lễ, rồi tiếp tục hành trình.

Đứng ở cổng nhìn theo, người đàn ông xứ Huế nói đó là kỷ niệm khó quên trong 11 năm làm hướng dẫn viên quốc tế. Còn với hai vị khách Tây, đó là bữa trưa đầy trải nghiệm.

Ông Cửu là hướng dẫn viên quốc tế 11 năm, thường dẫn khách Tây tham quan Huế, Hội An.

Ông Cửu từng dẫn khách từ nhiều nước như Italy, Australia, Mỹ, Anh, Canada, Đan Mạch, Bỉ… đến Huế và Hội An, những nơi được du khách phương Tây yêu thích bởi vẻ cổ kính, thiên nhiên và văn hóa.

Ngoài những điểm quen thuộc như Đại Nội Huế, lăng tẩm, chùa chiền, ông thường dẫn khách trải nghiệm cuộc sống dân dã: đạp xe qua làng quê, đi đầm phá, học nấu ăn hay thử làm nông dân.

"Khách Tây rất thích cảm giác được sống như người địa phương", hướng dẫn viên nói.