Khách Tây gây phẫn nộ vì đổ bia vào vòi voi

Một du khách người Tây Ban Nha đã khiến dư luận phẫn nộ sau khi bị ghi hình cảnh đổ bia vào vòi một con voi tại Kenya.

Hình ảnh du khách "cho voi uống bia" gây phẫn nộ.

Theo giới chức Kenya, vụ việc đang được điều tra sau khi người đàn ông chưa rõ danh tính này được nhìn thấy uống bia từ lon Tusker - một thương hiệu bia địa phương có logo hình voi - rồi đưa phần còn lại cho con vật. Trên Instagram, anh ta chú thích đoạn video: “Chỉ là uống Tusker cùng một người bạn có ngà”, theo BBC.

Đoạn clip được cho là quay tại Khu bảo tồn Ol Jogi, hạt Laikipia, miền Trung Kenya, đã nhận về hàng trăm bình luận chỉ trích trước khi bị gỡ bỏ. Người này cũng chia sẻ thêm một đoạn video khác tại Khu bảo tồn Ol Pejeta gần đó, cho thấy anh ta cho tê giác ăn cà rốt.

Tiến sĩ Winnie Kiiru, nhà sinh học và chuyên gia bảo tồn voi tại Kenya, nhận định hành vi “đáng tiếc” của du khách không chỉ gây nguy hiểm cho chính anh ta mà còn cho cả con voi.

Bà nói: “Khoảng 95% số voi ở Kenya sống trong tự nhiên. Việc đăng tải những hình ảnh trên mạng xã hội như vậy tạo ra ấn tượng sai lầm rằng con người có thể đến gần và cho voi ăn”.

Một nhân viên của khu bảo tồn tư nhân Ol Jogi cũng khẳng định: “Điều này không bao giờ được phép xảy ra. Chúng tôi là đơn vị bảo tồn và tuyệt đối không thể để chuyện như thế diễn ra. Ngay cả việc đến gần voi cũng bị cấm”.

Khu bảo tồn Ol Pejeta cũng chỉ trích hành vi này. Đại diện Dylan Habil cho biết: “Anh ta đã vi phạm quy định khi chạm vào tê giác. Chúng không phải là thú cưng”.

Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã Kenya (KWS) cho hay đang xem xét vụ việc. Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi xuất hiện đoạn phim du khách cản trở đàn linh dương đầu bò tại Maasai Mara trong mùa di cư hàng năm.

Nhiều du khách đã bị ghi lại cảnh xuống xe safari, chen lấn ở ven sông, khiến đàn linh dương hoảng loạn lao xuống vùng nước đầy cá sấu.

Sau đó, Bộ Du lịch và Động vật hoang dã Kenya đã siết chặt quy định, yêu cầu các công ty du lịch đảm bảo du khách chỉ được phép rời xe tại những khu vực được chỉ định.