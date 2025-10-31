Khách Tây lại tấp nập trên phố phường Hội An

Quán bar Cỏ Smoothies trên đường Hoàng Văn Thụ mang tủ gỗ, bàn ghế, chai nước thủy tinh còn tái sử dụng được ra trước hiên cọ rửa. Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết toàn đội ngũ được huy động để trang trí lại không gian, dự kiến đón khách vào tối mai (1/11) hoặc muộn nhất 1-2 ngày nữa. Phần hiên quán được dọn sạch sẽ bùn non để khách ngồi uống nước và nghe band biểu diễn trực tiếp. Thiệt hại sau lũ là không nhỏ.