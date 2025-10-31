Khách Tây lại tấp nập trên phố phường Hội An

|
Khoảng 15h ngày 31/10, nước lũ ở phường Hội An (Đà Nẵng) đã rút khoảng một mét, nhưng vẫn còn tình trạng ngập xăm xắp. Dưới cầu An Hội, nối đôi bờ sông Hoài, lượng rác khổng lồ ùn ứ, trôi từ thượng nguồn sông Thu Bồn về. Hai đầu cầu nước chưa rút hẳn, lực lượng chức năng, người dân và tình nguyện viên tích cực thu gom rác.
|
Chùa Cầu, biểu tượng của phố cổ Hội An, đã rút gần hết nước, mặt đường Nguyễn Thị Minh Khai đã khô ráo. Chính quyền địa phương điều động xe múc để dọn sạch rác.
Tính đến khoảng 15h30 ngày 31/10, khu vực chợ đêm Hội An (đoạn Nguyễn Hoàng giao Nguyễn Phúc Chu) và đường Công Nữ Ngọc Hoa vẫn còn ngập đến gần đầu gối người lớn do nằm sát sông Thu Bồn. Các hàng quán bắt đầu chuẩn bị dụng cụ vệ sinh bàn ghế và dọn sạch nền gạch.
|
Nước rút dần tại đường Trần Phú, một số người dân có thể tự vận chuyển đồ đạc, không còn dùng thuyền.
|
Đến khoảng 17h ngày 31/10, nước rút hết để lại cảnh ngổn ngang rác thải và bùn non trên đường Nguyễn Thái Học, người dân phải luồng lách mới có thể di chuyển bằng xe máy.
|
Đường Trần Quý Cáp vẫn còn bùn non và rác khá nhiều vào khoảng 17h.
|
Quán bar Cỏ Smoothies trên đường Hoàng Văn Thụ mang tủ gỗ, bàn ghế, chai nước thủy tinh còn tái sử dụng được ra trước hiên cọ rửa. Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện quán cho biết toàn đội ngũ được huy động để trang trí lại không gian, dự kiến đón khách vào tối mai (1/11) hoặc muộn nhất 1-2 ngày nữa. Phần hiên quán được dọn sạch sẽ bùn non để khách ngồi uống nước và nghe band biểu diễn trực tiếp. Thiệt hại sau lũ là không nhỏ.
Khoảng 17h30, mặt đường một số tuyến đường đã dọn sạch bùn non, du khách đã bắt đầu tấp nập tham quan, mua đồ lưu niệm ở khu phố cổ. Trước đó, chợ Hội An là một trong số những điểm ngập nặng nhất, mực nước lên đến 2 m, hiện cũng đông đúc xe cộ của du khách vào mua sắm.
|
Một số tiệm may, quán cà phê, nhà hàng khu phố cổ đã hoạt động trở lại vào ngày 31/10 sau khi sơ tán tránh trận lũ lịch sử. Vào lúc 17h40, trời vẫn còn mưa lất phất, du khách và người dân phải che ô, mặc áo mưa khi đi trên đường.
|
Quán cà phê Moments Hoi An nằm trên đường Lê Lợi sáng đèn để dọn dẹp. Quầy pha chế đã được lau dọn, bàn ghế vẫn xếp gọn và sẽ sớm đón khách trở lại. Trước quán, tấm bảng với dòng chữ "From Hoi An with love" được nhiều du khách check-in khi đến phố cổ vẫn còn nguyên, nhưng đã bị thấm nước.
|
Một tiệm đồ lưu niệm, túi xách trên đường Trần Phú đón những du khách quốc tế đầu tiên đến mua sau nhiều ngày đóng cửa.