Khách Tây muốn đổi vé, ở lại Việt Nam đến 2/9

Bất ngờ du lịch Việt Nam đúng dịp tổ chức hoạt động tập luyện diễu binh, nhiều du khách thích thú xuống đường, hòa mình vào dòng người trên các tuyến phố ở khu vực trung tâm Hà Nội.

Julian và Claire muốn nán lại Hà Nội đến 2/9, nhưng lại vướng lịch học và phải về nước sớm. Ảnh: Ngọc Bích.

Sau trận mưa tầm tã sáng 27/8, bầu trời Hà Nội bắt đầu hửng nắng vào buổi chiều, không khí cũng dễ chịu hơn.

Dòng người đổ về các tuyến phố quan trọng cũng ngày một đông, ai cũng háo hức chờ đến thời gian diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80).

Không riêng người Việt, du khách nước ngoài đến Việt Nam vào đúng thời gian này cũng hào hứng vì Hà Nội diễn ra loạt hoạt động ấn tượng, đường phố được trang hoàng cờ hoa bắt mắt.

Bất ngờ vì cả nghìn người đổ ra đường

Dạo chơi ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Alan, quốc tịch Anh, hiện sống ở Bali (Indonesia), bất ngờ với không khí lễ hội của Hà Nội trong dịp đại lễ Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Alan cho biết ông từng đến TP.HCM nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên đến Hà Nội. Đặt chân đến Hà Nội từ ngày 24/8, nam du khách không hề biết trước thành phố có sự kiện này.

Hôm đầu rời khỏi khách sạn để thăm thú đường phố, tận mắt chứng kiến cảnh tượng người dân đông vui, mang theo cờ hoa, Alan mới biết bản thân vừa "khui túi mù" khi đi du lịch vào đúng ngày lễ lớn tại Việt Nam.

Alan bất ngờ "khui túi mù" trong chuyến du lịch, được người Việt tặng nước cam miễn phí. Ảnh: Ngọc Bích.

Tương tự, Julian và Claire, đôi bạn trẻ đến từ Đức, cũng có trải nghiệm thú vị khi bất ngờ hòa mình vào không khí chờ đợi buổi sơ duyệt diễu binh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cặp đôi cho biết đã đặt chân đến Việt Nam cách đây hai tuần, bắt đầu hành trình từ TP.HCM, đi dọc miền Trung, ghé Sa Pa trước khi đến Hà Nội vào sáng 26/8 và dự định ở lại trong 3 ngày.

Cũng giống như Alan, Julian và Claire không biết trước về sự kiện A80 tại Hà Nội, chỉ biết sắp tới là ngày lễ gắn với lịch sử giải phóng của dân tộc Việt Nam.

Julian nói rằng khi đặt chân đến Hà Nội, anh rất ấn tượng khi thấy cờ đỏ xuất hiện khắp nơi, đường phố ngập tràn không khí lễ hội. Xung quanh ai rất vui vẻ, ai cũng hào hứng.

Claire bổ sung rằng ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức, các thành phố không thường xuyên có những dịp kỷ niệm quốc gia lớn như ở Việt Nam. Tuy nhiên, cô và bạn trai từng học tập tại Tây Ban Nha và có trải nghiệm các lễ hội văn hóa. Cả thành phố tràn ra đường, khá giống bầu không khí ở Hà Nội.

Leon và Nika, đôi bạn trẻ người Đức, lại vừa đặt chân đến Hà Nội vào tối 26/8 và bất ngờ khi hôm nay được hòa mình vào không khí sôi động của buổi sơ duyệt diễu binh mừng Quốc khánh.

“Chúng tôi không ngờ đường phố lại đông đúc đến vậy, ai cũng háo hức chờ đợi. Ban đầu còn băn khoăn không rõ khi nào diễn ra diễu binh, nhưng rồi phát hiện ngay tối nay có buổi sơ duyệt, thật sự bất ngờ và thú vị”, Leon chia sẻ.

Vợ chồng Cassandra và John Hewitt bất ngờ khi chứng kiến đường phố Hà Nội rộn rã cờ hoa những ngày cận kề Quốc khánh. Ảnh: Châu Sa.

Trong khi đó, hai vợ chồng Cassandra và John Hewitt (quốc tịch Australia) mới đến Hà Nội 2 ngày, rất choáng ngợp với khung cảnh rợp cờ đỏ sao vàng trong dịp đại lễ Quốc khánh của Việt Nam.

“Khắp đường phố toàn là những tà áo dài, quá đẹp đẽ. Tôi đã 2 lần đến Việt Nam, chồng tôi là lần đầu tiên. Chúng tôi choáng ngợp và ngưỡng mộ tinh thần yêu nước của người Việt Nam”, bà Cassandra Hewitt nói.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng không biết trước về các cung đường bị cấm để phục vụ buổi sơ duyệt diễu binh nên phải loay hoay tìm đường.

Tiếc vì không thể nán lại đến 2/9

Nói thêm về những trải nghiệm mới mẻ ở Hà Nội, Leon và Nika cho biết họ từng tìm hiểu về lịch sử ngày độc lập của Việt Nam khi tham quan bảo tàng ở TP.HCM, nhưng không nghĩ bản thân có cơ hội chứng kiến sự kiện diễu binh tại Hà Nội.

“Dù không thể ở lại đến ngày 2/9 vì phải rời Hà Nội vào ngày 29/8, ít nhất chúng tôi cũng được chứng kiến buổi sơ duyệt. Không khí thật sự tuyệt vời, giống như cả thành phố đang cùng nhau xuống đường”, Nika nói.

Leon và Nika ấn tượng với áo cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, muốn mua làm kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Bích.

Trong khi đó, Alan dự định rời Hà Nội vào ngày 28/8, nhưng đang cân nhắc đổi vé máy bay để nán lại thêm vài ngày. Ông tin rằng “đây là cơ hội có một không hai để trải nghiệm không khí kỷ niệm Quốc khánh của Việt Nam.

“Người Việt Nam lúc nào cũng cởi mở, luôn mỉm cười, từ TP.HCM đến Hà Nội. Điều đó làm tôi thấy rất gần gũi”, Alan chia sẻ.