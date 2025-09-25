Khách Tây vẫn 'hot' sau 2 năm ôm ngựa vàng mã ở sân bay Việt Nam

Từ Pháp, Arnaud Zein El Din bật cười khi thấy hình ảnh con ngựa vàng mã gắn với chuyến đi Việt Nam 2 năm trước bất ngờ lan truyền trở lại, gợi ký ức khó quên.

Arnaud mang chú ngựa vàng mã Việt Nam đến Ai Cập, tháng 10/2023.

Một ngày cuối tháng 9, tại thành phố Marseille (Pháp), Arnaud Zein El Din (46 tuổi, quốc tịch Mexico) bất ngờ nhận tin nhắn từ một người bạn Việt Nam: "Bạn lại nổi tiếng ở Việt Nam rồi!".

Đi kèm là những hình ảnh Arnaud ôm ngựa vàng mã tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) hồi tháng 8/2023, nay một lần nữa được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ.

Bức ảnh Arnaud Zein El Din cùng con ngựa giấy tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), tháng 8/2023 thu hút nhiều sự quan tâm.

"Khi thấy người Việt vẫn nhớ đến mình, tôi rất xúc động. Trái tim tôi như ấm lên", Arnaud nói với Tri Thức - Znews.

Người đàn ông ngoại quốc vẫn giữ con ngựa giấy được gửi từ Việt Nam. Ông gọi đó là "kỷ vật của khoảnh khắc nổi tiếng bất ngờ" và bằng chứng về tình cảm người Việt dành cho mình.

Món quà được đặt trang trọng trong nhà hàng của ông ở thành phố Mexico, trên kệ gỗ phủ đầy cây xanh.

"Đó không chỉ là kỷ vật, mà còn là minh chứng về sự kết nối văn hóa. Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại nhớ đến những người đã góp sức gửi nó cho tôi", ông chia sẻ.

Hành trình bắt đầu vào tháng 7/2023, khi Arnaud đến Hà Nội trong chuyến đi 3 tuần. Bị cuốn hút bởi văn hóa bản địa, ông sưu tập nhiều món đồ thủ công như mũ cối, điếu cày, chiếu cói, mặt nạ, cốc thủy tinh, chổi tre… nhưng ấn tượng nhất là con ngựa vàng mã với hoa văn cầu kỳ.

Tháng 8/2023, ông định mang ngựa giấy về nước nhưng bị hãng hàng không từ chối vì kích thước quá lớn.

"Đó là món đồ thủ công tinh xảo. Tôi tiếc khi phải bỏ lại sân bay vì biết chúng vốn được dùng trong nghi lễ dành cho người đã khuất, một truyền thống rất đẹp", Arnaud kể.

Những món đồ được Arnaud tìm mua tại Việt Nam và mang về nước, tháng 8/2023.

Hình ảnh người đàn ông nước ngoài ôm ngựa vàng mã tại sân bay Nội Bài gây sốt mạng xã hội Việt Nam. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối, trong đó có kiến trúc sư Sơn Đặng. Anh đã kêu gọi cộng đồng quyên góp để gửi tặng Arnaud một con ngựa khác.

Chỉ sau 4 ngày, nhóm gây quỹ được 1,8 triệu đồng, Sơn chi thêm 2,2 triệu để đủ phí vận chuyển. Sau khi tìm khắp Hà Nội không có mẫu giống, nhóm phải về các làng nghề ở Bắc Ninh và Thường Tín. Một con ngựa nhỏ, tinh xảo hơn được chọn mua và gửi qua Pháp ngày 9/8.

Từ đó, chú ngựa bắt đầu chuyến "phiêu lưu", theo Arnaud đi khắp Pháp, Mexico rồi Ai Cập, xuất hiện trong nhiều bức ảnh cùng người dân địa phương.

Ngựa vàng mã theo Arnaud đi khắp Pháp, Mexico rồi Ai Cập, tháng 9-10/2023.

Hai năm sau, khi nhắc về Việt Nam, Arnaud vẫn nhớ rõ những trải nghiệm đáng nhớ. "Đó là một đất nước đặc biệt, nơi tôi tìm thấy sự cân bằng tự nhiên khiến cả người ngoại quốc cũng thấy dễ chịu. Tôi đã kéo dài chuyến đi từ 10 ngày thành 21 ngày, và đó là quyết định đúng đắn".

Trong những ngày ở Hà Nội, "ông Tây" trải nghiệm sống như người bản địa: "tắm tiên" ở sông Hồng, dự buổi hầu đồng, uống cà phê vỉa hè, ăn nhậu cùng dân địa phương, thưởng thức bia hơi, bún chả, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn, cốm.

"Có lúc tôi nghĩ mình là người Việt thực sự, khi quen rất nhanh với cách sang đường, thích nghe âm thanh ồn ào phố xá và ngắm dòng người hối hả trên xe máy", ông cười.

Arnaud dành 3 tuần khám phá văn hóa, đời sống người Việt Nam, tháng 7/2023.

Arnaud hiện ấp ủ viết một cuốn sách nhỏ với những bức ảnh chụp con ngựa vàng mã cùng người dân ở Mexico, Pháp, Ai Cập. Ông cũng muốn xây dựng một bảo tàng kỹ thuật số về các món đồ thủ công mình sưu tập từ Việt Nam.

"Bản năng luôn mách bảo tôi đi về phương Đông và trải nghiệm tại Việt Nam đã chứng minh điều đó. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam, khám phá sâu hơn văn hóa và có thể tạo nên một dự án kết hợp nhiều nền văn hóa. Tôi đã gửi lại một phần trái tim ở đất nước xinh đẹp này", Arnaud nói.