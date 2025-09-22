Khách Tây vỗ tay tán thưởng màn phanh xe 'cháy đường' ở Hà Giang

Trên đường đèo Hà Giang, chiếc xe chở đoàn khách nước ngoài bất ngờ đối diện pha vượt ẩu của xe tải phía đối diện. Cú phanh gấp của tài xế nhận về tràng vỗ tay tán thưởng.

Tài xế phanh gấp né xe tải lấn làn trên đường Hà Giang gây sốt Đoạn video ghi lại khoảnh khắc xe du lịch chở đoàn khách nước ngoài thoát hiểm nhờ cú phanh gấp dứt khoát của tài xế trên đường Hà Giang gây sốt mạng xã hội.

Khoảng 14h ngày 21/9, khi đoàn xe du lịch từ Hà Nội lên Hà Giang (nay là Tuyên Quang) đến đoạn huyện Bắc Quang (cũ), tài xế Nguyễn Đức Bắc (29 tuổi, quê Bắc Ninh) vượt qua một xe máy thì phát hiện ôtô con phía đối diện, theo sau là xe khách và xe tải.

Khi thấy xe tải có dấu hiệu lấn làn vượt xe khách, Bắc chỉ kịp nghĩ đến 2 khả năng: hoặc xe tải sẽ nhường đường, hoặc liều lĩnh lách qua.

"Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, rà phanh từ xa, giảm tốc độ xuống 40 km/h rồi phanh gấp khi xe tải tiến sát. May mắn là chiếc xe dừng lại khi cách đầu xe tôi chỉ khoảng một mét", Bắc kể với Tri Thức - Znews.

Trên xe, toàn bộ du khách nước ngoài đã thắt dây an toàn nên khi xe phanh gấp, chỉ có chút chao đảo nhẹ, không ai bị ngã nhào. Hai vị khách ngồi ghế đầu bên phải, vốn là vị trí dễ chịu tác động mạnh nhất, cũng được giữ chặt.

Ngay sau khi dừng xe, Bắc quay xuống nói lời xin lỗi bằng tiếng Anh. Thông qua hướng dẫn viên, anh nghe thấy nhiều du khách bày tỏ sự tán thưởng.

"Họ vỗ tay, cảm ơn vì tôi đã xử lý tốt, giữ an toàn cho mọi người", Bắc nói.

Nhóm khách Tây vỗ tay tán thưởng cú "phanh gấp" của tài xế Bắc.

Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, tài xế đã chuẩn bị sẵn phương án đánh lái cho xe lao xuống rãnh bên đường, chấp nhận hư hại phương tiện nhưng giảm thiểu nguy cơ va chạm trực diện.

"Lúc đó chỉ biết cầu trời cho mọi thứ suôn sẻ", anh nhớ lại.

Bắc từng có kinh nghiệm lái xe tuyến Lào, Điện Biên, mới về công ty khoảng một năm, chuyên chạy cung đường Đông - Tây Bắc. Anh nói hiếm khi gặp tình huống giao thông như lần này, bởi các xe luôn được công ty giám sát tốc độ và quy định nghiêm ngặt.

Đoàn khách Australia trên xe gồm 16 người, đến Đồng Văn chiều tối 21/9 để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu hành trình 6 ngày qua Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn.

"Tệp khách nước ngoài, nhất là châu Âu, thường rất kỹ lưỡng, luôn kiểm tra thiết bị an toàn trước khi xuất phát. Cũng nhờ vậy, khi tôi phanh gấp, họ vẫn vững vàng", Bắc chia sẻ.

Chân dung tài xế Nguyễn Đức Bắc.

Ông Tô Thanh Tùng, giám đốc công ty, đánh giá cao phản ứng của tài xế Nguyễn Đức Bắc.

"Bắc quan sát tốt, phán đoán đúng tình hình và kịp thời phanh gấp. Công ty luôn nhắc nhở tài xế tập trung lái xe, giữ khoảng cách, nhất là trên đường đèo", ông Tùng nói.

Theo đại diện đơn vị, du khách quốc tế thường động viên, vỗ tay khi tài xế xử lý khéo léo trên hành trình. Đây cũng là sự ghi nhận đáng quý với anh em lái xe.

Đoạn video ghi lại pha xử lý của tài xế Bắc lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lời khen ngợi khiến anh bất ngờ.

"Khi đó tôi chỉ nghĩ đến việc giữ an toàn cho khách. Việc được chú ý nhiều trên mạng xã hội là điều ngoài mong đợi, cũng là động lực để tôi tiếp tục công việc", Bắc chia sẻ.