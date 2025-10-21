Khách TQ hoảng hốt khi phát hiện răng giả trong xúc xích, dim sum

Liên tiếp phát hiện các trường hợp đồ ăn lẫn răng người giả khiến nhiều thực khách Trung Quốc bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước này.

Ngày 13/10, một phụ nữ ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) cho biết đã tìm thấy một hàng 3 chiếc răng giả trong chiếc xúc xích cô mua cho con từ một quầy hàng ngoài trời. Ban đầu, người bán hàng phủ nhận trong xúc xích có răng từ trước khi bán ra, song phải xin lỗi sau khi cơ quan quản lý thị trường địa phương vào cuộc.

Cùng ngày, một phụ nữ khác ở tỉnh Quảng Đông cũng báo cáo bố cô tìm thấy 2 chiếc răng người trong một chiếc dim sum tại chi nhánh của Sanjin Soup Dumplings, một chuỗi dim sum nổi tiếng ở thành phố Đông Quản. Cô xác nhận những chiếc răng không phải của bố mình, theo South China Morning Post.

Nhà hàng cho biết tất cả dim sum đều được cung cấp trực tiếp từ trụ sở chính của công ty và không thể làm rõ nguồn gốc của những chiếc răng. Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Người phụ nữ ở tỉnh Cát Lâm phát hiện răng giả trong xúc xích mua cho con.

Hôm 14/10, một khách hàng khác lại phát hiện một chiếc răng người giả trong món bánh táo đỏ lẫn hạt óc chó mà cô mua ở một chi nhánh Sam's Club tại Thượng Hải. Cô nhận ra đó là răng giả nhờ chiếc vít kim loại lộ rõ.

Sam's Club là cửa hàng bán lẻ chỉ dành cho hội viên với hơn 50 chi nhánh tại hơn 20 thành phố trên khắp Trung Quốc, thường được biết đến với các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao và an toàn. Món bánh vị khách mua có giá 27,8 nhân dân tệ ( 4 USD ) cho hộp 520 gram.

Một nhân viên tại chi nhánh tỏ ra sốc trước vụ việc và khẳng định thực phẩm được sản xuất tại nhà máy "không nên gặp phải những vấn đề như vậy".

Chiếc răng người giả bị lẫn trong phần dim sum ở tỉnh Quảng Đông.

Khi quay lại vào ngày hôm sau để khiếu nại, vị khách được cửa hàng đề nghị bồi thường 1.000 nhân dân tệ ( 140 USD ) cho chiếc bánh bị lỗi. Họ yêu cầu cô ký biên lai nhận bồi thường nhưng không cho chụp ảnh lại.

Theo Luật An toàn Thực phẩm Trung Quốc, các công ty sản xuất hoặc bán thực phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn phải bồi thường cho người tiêu dùng gấp 10 lần giá thực phẩm hoặc gấp ba lần thiệt hại mà người tiêu dùng phải gánh chịu do vấn đề này. Nếu số tiền bồi thường thấp hơn 1.000 nhân dân tệ, thì đó là mức bồi thường tối thiểu.

Tuy nhiên, nữ khách hàng đã quyết định từ chối bồi thường, với lý do "thái độ của cửa hàng chưa đúng". Cơ quan giám sát thị trường địa phương cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc này.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên khách hàng phát hiện răng giả trong các sản phẩm được bán tại Sam's Club. Năm 2022, một phụ nữ cho biết chú của cô đã phát hiện ba chiếc răng trong món bánh cuộn đặc trưng của Sam's Club, được mua từ cửa hàng của thương hiệu này ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Nhiều người Trung Quốc lo ngại vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm khi phát hiện răng giả trong đồ ăn.

Các vụ việc trước thường kết thúc bằng việc khách hàng đạt được thỏa thuận với bên bán thực phẩm mà không có kết quả điều tra nào được công bố từ phía cơ quan chức năng.

Mỗi khi những trường hợp tương tự xảy ra, trong công chúng lại xuất hiện nhiều lời đồn đoán, một số người thậm chí tự hỏi liệu có phải thịt người đã vô tình bị trộn vào thức ăn hay không.

Một người bình luận trên mạng xã hội: "Tôi hy vọng đây không phải là câu chuyện kinh dị về việc trộn thịt người vào các nguyên liệu".

Số khác suy đoán rằng công nhân nhà máy có thể đã vô tình làm rơi răng giả trong quá trình sản xuất thực phẩm.

"Tôi thực sự lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm ở đây", một người bình luận.

Một người khác nhận xét: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có nhiều trường hợp xảy ra như vậy, vì các nhà máy thường sử dụng máy chụp X-quang để kiểm tra thực phẩm nhằm ngăn ngừa những sự cố như thế này".