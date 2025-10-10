Khách Trung Quốc sắp được mua bán tải BYD Shark

Bán tải BYD Shark hiện có mặt tại nhiều thị trường quốc tế nhưng chưa có dịp ra mắt khách hàng Trung Quốc.

Theo Car News China, bán tải BYD Shark nhiều khả năng sớm ra mắt thị trường Trung Quốc. Ông Li Yunfei - Giám đốc PR của BYD - tiết lộ quá trình ra mắt đang được lên kế hoạch. Vị này cũng bóng gió rằng BYD Shark khi bán tại Trung Quốc sẽ có giá thấp hơn so với các thị trường nước ngoài.

Trong chuyến thăm Mexico gần đây, ông Li Yunfei đăng hình ảnh chiếc BYD Shark lên tài khoản Weibo của mình. Ở phần bình luận, vị này tiết lộ mẫu bán tải hybrid sẽ sớm có mặt tại quê nhà. Theo Li Yunfei, BYD Shark đang bán rất chạy bên ngoài Trung Quốc.

Thị trường bán tải nơi BYD Shark được định vị đang phát triển khá tốt tại Trung Quốc. Dữ liệu của CPCA cho thấy trong 8 tháng đầu năm, khoảng 49.000 xe bán tải năng lượng mới đã đến tay khách hàng quốc gia tỷ dân. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số đã tăng 536%.

Phân khúc này tại Trung Quốc từng đối diện những thách thức nghiêm trọng do bán tải bị hạn chế sử dụng ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, các quy định đã được nới lỏng, nhiều thành phố ở Trung Quốc hiện dỡ bỏ lệnh cấm xe bán tải.

Theo Car News China, việc BYD “tấn công” thị trường nội địa bằng bán tải Shark là nước đi tương đối an toàn. Phân khúc này tại Trung Quốc không quá đông đúc, hiện bao gồm Ridarra RD6 PHEV (mang tên Radar King Kong EM-P tại thị trường tỷ dân) và GWM Cannon Alpha hay có tên khác Sahar Poer.

Bán tải BYD tại triển lãm ôtô quốc tế Bangkok. Ảnh: Đan Thanh.

Các kích thước dài x rộng x cao của BYD Shark lần lượt 5.457 x 1.971 x 1.925 mm. Chiều dài cơ sở 3.260 mm. Thùng hàng dung tích 1.450 lít, tải trọng tối đa 835 kg.

Hệ truyền động PHEV của xe gồm động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L kết hợp 2 motor điện, cung cấp công suất đầu ra 429 mã lực, mô-men xoắn cực đại 650 Nm.

Với gói pin 29,58 kWh, BYD Shark chạy thuần điện tối đa 100 km theo chu trình NEDC. Quãng đường di chuyển hỗn hợp cao nhất 840 km.

Tại từng quốc gia, BYD Shark lại sở hữu giá bán khác nhau. Ở Mexico, xe có giá khởi điểm 899.980 peso ( 49.050 USD ), ở Australia là 57.900 AUD ( 38.120 USD ) còn giá bán lẻ đề xuất tại Brazil là 379.800 real ( 71.180 USD ).

BYD Shark ra mắt lần đầu vào tháng 5/2024 tại Mexico. Đến tháng 9 năm nay, BYD đã xuất khẩu hơn 30.000 xe bán tải BYD Shark.