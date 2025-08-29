Khách Việt đổ xô gia hạn visa Mỹ trước 2/9

Giữa lúc chính sách nhập cảnh Mỹ gắt gao, một số đơn vị lữ hành, công ty dịch vụ visa ghi nhận cảnh quá tải khi người dân và du học sinh dồn hồ sơ xin gia hạn thị thực gấp trong tháng 8.

Hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 27/8, chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố quy định mới sẽ siết thời hạn đối với loại thị thực F (du học sinh), J (trao đổi văn hóa) và I (phóng viên). 3 đối tượng này buộc nộp đơn xin gia hạn nếu muốn ở lại lâu hơn.

Trước đó, ngày 25/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo dừng chương trình gia hạn visa không cần phỏng vấn (Dropbox) từ ngày 2/9 đối với nhóm thị thực không định cư.

Điều này đồng nghĩa với việc tất cả công dân Việt Nam đã được cấp visa Mỹ theo diện du lịch, lao động, du học không định cư có nhu cầu gia hạn thị thực bắt buộc tái phỏng vấn trực tiếp tại Lãnh sứ quán từ ngày 2/9, không ngoại trừ trẻ em dưới 14 tuổi và người cao tuổi trên 79 tuổi.

Loạt quy định mới trong chính sách nhập cư của Mỹ thúc đẩy làn sóng xin gia hạn thị thức trước ngày 2/9 của công dân Việt Nam. Theo ghi nhận tại một số công ty làm visa và đơn vị lữ hành ở TP.HCM, lượng hồ sơ đăng ký nới thời hạn visa đi Mỹ đang tăng đột biến trong tháng 8.

Cầu Brooklyn ở New York là một trong số điểm đến hút khách nước ngoài (trong đó có Việt Nam). Ảnh: NYT.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch Công ty Top Ten Travel, cho biết đơn vị ghi nhận mức tăng trưởng tương đối mạnh lượng hồ sơ xin gia hạn thị thực gấp trong tháng 8. Số lượng đơn lên đến 500 bộ. Nguồn cơn của làn sóng này đến từ lo ngại chính sách nhập cảnh mới của Mỹ.

Trong khi đó, một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ visa cho khách lẻ tại quận Tân Bình cho biết doanh nghiệp đang quá tải lượng hồ sơ đi Mỹ bởi quy định bãi bỏ chương trình gia hạn visa không cần phỏng vấn từ ngày 2/9 đối với hầu hết visa không định cư.

"Hiện tại, đối tượng đi thăm thân nhân dù có thư mời cũng không còn khả thi như trước. Do đó, nhiều người dân đang đổ dồn phỏng vấn gấp trong tháng 8. Mỗi một nhân sự phụ trách visa Mỹ tại công ty phải tiếp nhận hơn 10 bộ hồ sơ/ngày", đại diện đơn vị này cho hay.

Bên cạnh đó, quá trình nộp hồ sơ nhập cảnh xứ cờ hoa càng trở nên căm go hơn khi Lãnh sự Mỹ yêu cầu rút ngắn thời gian làm việc tại bưu cục Nhất Tín Express (đơn vị cung cấp dịch vụ tiếp nhận và trả hồ sơ visa Mỹ không thu phí) xuống còn nửa buổi, 8-12h vào các ngày trong tuần và nghỉ sáng thứ 7. Trước đó, cơ sở phục vụ người dân cả ngày.

Hành khách tại Nhà ga số 8, Sân bay Quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ), ngày 8/6. Ảnh: Bing Guan/Reuters.

Đại diện bưu cục cho biết đơn vị cũng đang quá tải. Toàn bộ quy trình nộp hồ sơ gia hạn hay trả kết quả đều phải chờ lấy số thứ tự.

Trong khi đó, lượng khách có nhu cầu đi Mỹ theo tour thông qua các công ty lữ hành cũng giảm bởi quy định dừng gia hạn visa và quá trình thực hiện hồ sơ. Điều này tác động đến cá nhân có nhu cầu du lịch, học tập, công tác và thậm chí ảnh hưởng tới các doanh nghiệp lữ hành.

Phó Tổng giám đốc công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ cho biết du khách đã được cấp visa Mỹ và còn hiệu lực (trong vòng 12 tháng), nếu muốn gia hạn vẫn phải phỏng vấn một lần nữa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sứ quán.

"Không đơn vị nào có thể dám chắc tỷ lệ người dân, du khách được gia hạn visa sau khi tái phỏng vấn trực tiếp. Để được cấp lại visa, việc chuẩn bị kỹ hồ sơ là chưa đủ. Tất cả còn phụ thuộc vào thái độ, câu trả lời của đương đơn và đánh giá của nhân viên lãnh sự", ông Vũ nói.

Hiện, du khách phải trả phí xin visa Mỹ là 185 USD (khoảng 5 triệu đồng). Trước đó, chính phủ Mỹ áp dụng phí toàn vẹn thị thực giá 250 USD cho công dân một số nước muốn đến xứ cờ hoa dạng không định cư. Việt Nam chưa nằm trong danh sách này.

Ước tính, khoảng 1,6 triệu sinh viên quốc tế cùng với 355.000 khách trao đổi văn hóa và 13.000 phóng viên nước ngoài đến Mỹ trong năm 2024, số liệu thống kê của bộ Ngoại giao nước này.