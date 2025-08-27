Khách Việt vẫn đổ xô xuất ngoại dịp 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 cũng là lúc Hàn Quốc, Nhật Bản… bước vào mùa thu với khung cảnh rực rỡ. Ngoài ra, Trung Quốc cùng chùm tour giá rẻ đang trở thành điểm sáng hút khách Việt.

Cửu Trại Câu (Trung Quốc) sở hữu khung cảnh mùa thu lá vàng cùng hồ nước xanh như ngọc thu hút khách Việt. Ảnh: Đặng Thùy Dương.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay chứng kiến sự bùng nổ trong ngành du lịch nội địa, trong đó sự quan tâm của du khách đổ dồn vào Hà Nội và các tỉnh lân cận nhờ sức nóng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tuy nhiên, đầu tháng 9, không khí mùa thu bắt đầu lan tỏa khắp Đông Bắc Á, cũng là lúc du khách Việt "rục rịch" tìm đến các cung đường lá vàng, lá đỏ lãng mạn ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Theo ghi nhận từ các công ty lữ hành, lượng khách đăng ký xuất ngoại dịp 2/9 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nhiều tuyến đã kín chỗ từ sớm. Riêng tại Công ty Du Lịch Việt, khách đi quốc tế chiếm hơn 75% tổng lượng khách tháng 8-9, riêng các khung giờ bay đẹp đi Đông Bắc Á đã hết từ sớm.

Trong đó, Hàn Quốc là lựa chọn nổi bật nhất trong mùa thu năm nay bởi chi phí hợp lý, cảnh sắc lá vàng, lá đỏ tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ. Các hành trình Seoul - Nami - Everland, Busan - Daegu - Seoul luôn kín khách trước cả tháng.

Khung cảnh mùa thu đẹp như tranh vẽ ở Hàn Quốc khiến du khách xiêu lòng. Ảnh: Pham Trong Nghia.

Tại Công ty lữ hành Vietluxtour, lượng khách xuất ngoại dịp 2/9 tăng khoảng 25-30% so với năm ngoái.

"Các tour gần và lịch trình 4-6 ngày bán chạy, nhiều tuyến kín chỗ sớm như Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc. Công ty thậm chí phải tăng thêm chỗ cho các thị trường này", bà Trần Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông - Marketing đơn vị, chia sẻ.

Theo bà Thu, Thái Lan vẫn hấp dẫn nhờ miễn visa và giá rẻ, nhưng độ "hot" đã giảm so với 2024. Thị phần được chia sẻ cho Hàn Quốc, Đài Loan và đặc biệt là Trung Quốc đại lục, nơi hội tụ nhiều cảnh đẹp đặc sắc mùa thu.

Để có hành trình "săn" thu như ý, du khách thường đặt trước vài tháng để giữ chỗ, do đây là tour mang tính mùa vụ cao và nhanh hết chỗ. Tại BestPrice Travel, lượng khách Việt chọn du lịch Đông Á - Đông Bắc Á tăng khoảng 30-40%, tập trung ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Các tour mùa thu đã đạt 50-60% công suất,

Du khách có cơ hội trải nghiệm cảnh sắc mùa thu từ sáng đến đêm và các trải nghiệm ẩm thực ở vườn Yuushien. Ảnh: Yuushien.

Để tránh cảnh quá tải tại các điểm nổi tiếng, nhiều đơn vị lữ hành còn phát triển sản phẩm mới, đưa khách tới tỉnh nhỏ, làng cổ, kết hợp lễ hội bản địa. Điển hình như lễ hội đèn lồng Jinju Namgang (Hàn Quốc), lễ hội mùa thu Takayama (Nhật Bản) hay Trung thu tại Thượng Hải, Tô Châu.

Đại diện Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam khuyến khích du khách tránh tình trạng quá tải ở Tokyo hay Kyoto bằng cách khám phá Chugoku và Shikoku - hai vùng đất còn ít người biết đến.

"Đến đây, du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng như tắm suối nước nóng, thư giãn bên bãi biển, đạp xe hay leo núi. Bên cạnh đó, khu vực này còn có nhiều điểm tham quan mang đậm giá trị văn hóa như các đền chùa cổ kính, vườn Nhật truyền thống và những món ăn đặc sản được chế biến từ nguyên liệu địa phương", đại diện JNTO chia sẻ.

Bên cạnh đó, những khu vườn Nhật nổi tiếng như Ritsurin hay Yuushien cũng rực rỡ sắc thu, mang lại trải nghiệm yên bình, đậm chất truyền thống cho du khách.