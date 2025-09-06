Khai quật lăng mộ nghi của Hoàng hậu thời Tần ở Trung Quốc

Các nhà khảo cổ học vừa công bố khu di chỉ Liujiawa thuộc nước Rui, tại huyện Thành Thành, tỉnh Thiểm Tây, có thể là lăng mộ của một vương phi đến từ nước Tần láng giềng.

Phát hiện này được đăng tải trên số mới nhất của tạp chí Khảo cổ và Di tích văn hóa, tập trung vào ngôi mộ M3 tại khu nghĩa trang phía đông của di chỉ.

Dù từng bị đào trộm, ngôi mộ vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý và các nghi thức mai táng độc đáo. Các nhà nghiên cứu cho biết những đặc điểm này rất phù hợp với truyền thống văn hóa Tần từ đầu đến giữa thời Xuân Thu (năm 770 TCN - 476 TCN).

Ông Liu Zheng, thành viên của Viện Di tích Văn hóa Trung Quốc, cho biết: "Việc xác định được chủ yếu dựa trên 9 hốc tường dọc theo 4 bức tường của phòng mộ và sự xuất hiện của những người bị tuẫn táng (tức là chôn người còn sống cùng người chết), vốn thường được tìm thấy trong các ngôi mộ của giới quý tộc Tần cùng thời. Ngoài ra, việc phát hiện nhiều đồ đồng tế lễ nhưng không có vũ khí bằng đồng càng củng cố giả thuyết đây là mộ của một phụ nữ".

Toàn cảnh khu di chỉ Liujiawa ở huyện Thành Thành, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Khu di chỉ Liujiawa cách di chỉ làng Liangdai nổi tiếng ở Hancheng khoảng 60 km, lần đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2016 sau khi bị cướp phá. Các cuộc khai quật bắt đầu từ 2017 cho thấy đây là một trung tâm đô thị lớn của nước Rui trong thời kỳ đầu và giữa Xuân Thu, Global Times đưa tin.

Trong 4 nghĩa trang, khu phía đông quy tụ mộ phần bậc cao. Ở đây, bên cạnh hai mộ lớn hình chữ "trung" (中) với 2 lối đi nằm cạnh M3 - ngôi mộ dạng hố thẳng đứng, không có đường dốc. Dù thiếu lối đi, M3 vẫn là ngôi mộ lớn và tinh xảo nhất trong số các mộ cùng loại tại di chỉ.

M3 là một ngôi mộ hình chữ nhật theo hướng Bắc - Nam, sâu 11,5 m với diện tích sàn 33,4 m2. Ở độ sâu khoảng 8 m, 9 hốc được khoét vào tường phòng, mỗi hốc chứa hài cốt của một người phụ nữ.

Dù bị cướp phá, nhóm khai quật vẫn thu thập được 173 hiện vật, trong đó 96 hiện vật còn nguyên vị trí ban đầu. Bộ sưu tập gồm đồ đồng, đồ trang sức bằng ngọc, đá, đồ vật bằng xương, vỏ sò và gỗ sơn mài. Đáng chú ý nhất là có nhiều mảnh ngọc được chạm khắc hoa văn của nhà Chu và nhà Tần, gồm hình rồng với đường nét góc cạnh, sắp xếp chặt chẽ - điển hình của nghề thủ công nước Tần.

Viện Khảo cổ học Thiểm Tây nhấn mạnh rằng M3 là ngôi mộ duy nhất tại di chỉ có cả hốc phụ và tùy táng người sống, khiến nó trở nên khác biệt ngay cả khi so với mộ của giới quý tộc thời Chu.

Hình ảnh cổ vật thu thập được tại ngôi mộ M2 và M3. Ảnh: Chines Archaeology.

Những nghiên cứu trước đây cho rằng người nằm trong M3 là vợ của một vị vua nước Rui được chôn tại mộ M1 hoặc M2 cách đó không xa. Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại thiên về giả thuyết bà là chính thất của chủ nhân mộ M2 - xét theo vị trí, niên đại và sự tương đồng về đồ tùy táng phong cách Tần. Sự hiện diện đậm nét của yếu tố Tần trong đồ ngọc và đồ đồng của M3 càng củng cố giả thuyết hoàng hậu Rui vốn gốc Tần.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ lưu ý việc hiến tế người sống (tuẫn táng) là nghi thức đặc trưng trong mộ quý tộc Tần trước thời kỳ giữa Chiến Quốc (475-221 TCN), cho đến khi Tần Hiến Công dời đô về Lệ Dương và ban lệnh cấm tập tục này.

Sử sách cũng ghi chép nước Tần ngày càng ảnh hưởng sâu tới chính sự nước Rui từ cuối thời Xuân Thu cho đến khi nước Rui suy vong. Các nhà khảo cổ học cho rằng M3 là một ví dụ sinh động về sự giao thoa văn hóa, kết hợp giữa truyền thống dòng họ Cơ của Chu với dòng họ Doanh của Tần trong cùng một lăng mộ.