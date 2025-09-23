Khám phá nhà hoang, YouTuber Hàn Quốc phát hiện xác chết

Những căn nhà bỏ hoang ở Hàn Quốc đang phơi bày mặt tối xã hội, khi liên tiếp YouTuber phát hiện thi thể bên trong và báo động về khủng hoảng "nhà trống".

Từ chốn bị lãng quên, nhà hoang trở thành nơi phơi bày những cái chết âm thầm. Ảnh: New York Times.

Một đoạn video do YouTuber Hàn Quốc quay tại khu nghỉ dưỡng bỏ hoang ở huyện Sancheong (tỉnh Nam Gyeongsang) gây chấn động khi ghi lại cảnh phát hiện một thi thể phân hủy nặng trên giường.

Người đăng tải là Dosauchi, YouTuber có hơn 110.000 người theo dõi. Anh cho biết đã báo cảnh sát ngay sau khi tình cờ nhìn thấy thi thể. Video mang tên "Rest in Peace" được đăng ngày 16/9, dựng theo phong cách phim kinh dị. Cảnh quay cho thấy căn phòng bị bịt kín bằng nylon, trước cửa chất đầy xác bọ cánh cứng.

Đây không phải lần đầu Dosauchi gặp tình huống như vậy. Tháng 8/2023, anh từng báo cảnh sát khi phát hiện một thi thể trong ôtô bỏ lại bên ngoài tòa nhà xuống cấp ở Sokcho, tỉnh Gangwon.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc, năm 2024 cả nước có khoảng 134.000 căn nhà bỏ trống. Nhiều nơi không được giám sát sau khi đóng cửa, trở thành điểm nóng cho những cái chết cô độc. Tháng 12/2023, 2 YouTuber khác cũng phát hiện thi thể một người trung niên trong căn nhà bỏ hoang ở thành phố Wonju, tỉnh Gangwon.

Cảnh tượng bên trong một phòng nghỉ tại khu nghỉ dưỡng đóng cửa, nơi YouTuber Dosauchi tình cờ phát hiện một thi thể đang phân hủy nghiêm trọng. Ảnh: Dosauchi.

Giới chuyên gia cảnh báo các ngôi nhà bỏ hoang đang dần biến thành bối cảnh cho những video "câu view", trong khi ẩn chứa mặt tối của xã hội già hóa.

Giáo sư Jeong Soon-dol, ngành phúc lợi xã hội, Đại học Nữ Ewha, nhận định: "Vì bị khuất khỏi tầm mắt cộng đồng, nhiều người chọn nhà bỏ hoang để kết thúc cuộc đời. Trong một xã hội ngày càng nhiều người già sống một mình, số cái chết cô độc được phát hiện ở những căn nhà bị bỏ mặc ngày càng tăng".

Bà cũng nhấn mạnh: "Cần có giải pháp như cải tạo nhà trống thành nhà ở giá rẻ hoặc chuyển đổi thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi".

Để xử lý tình trạng này, Bộ Nội vụ và An toàn từ năm ngoái đã triển khai dự án xử lý nhà bỏ hoang phối hợp cùng chính quyền địa phương.

Năm 2023, chương trình hỗ trợ kinh phí phá dỡ 841 căn tại 39 thành phố và huyện thuộc 11 tỉnh. Riêng năm 2024, mục tiêu là tháo dỡ 1.500 căn tại 16 tỉnh.