Khám phá nhanh vụ trộm 1,8 tỷ đồng

Công an xã Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án, sau gần 12 giờ tiếp nhận tin báo của bị hại.

Vào khoảng 17h55 ngày 10/11, Công an xã Định Quán nhận được tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trước Văn phòng công chứng Huỳnh Đức Khải, thuộc ấp Hiệp Quyết, xã Định Quán.

Theo trình báo, vào khoảng 16h45 cùng ngày, anh Nguyễn Bá Nam (SN 1993, trú ấp 3, xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai) là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn xã Định Quán để 1,8 tỷ đồng trong cốp môtô. Đến 17h15, khi anh Nam ra lấy tiền, thì phát hiện toàn bộ số tiền đã bị mất.

Công an xã Định Quán bắt giữ đối tượng Hải cùng số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu thập thông tin, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Nguyễn Hải (SN 1976, trú ấp Phú Lộc 14, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là nghi can gây ra vụ trộm cắp, nên tiến hành các biện pháp truy bắt Hải. Đến rạng sáng 11/11, Công an xã Định Quán đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải, thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Đối tượng Hải khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận khoảng 16h ngày 10/11, khi đang ngồi uống nước gần ngân hàng thì thấy có người đưa cho anh Nam một túi nylon chứa nhiều tiền.

Khi anh Nam bỏ túi tiền vào cốp môtô rồi đi vào ngân hàng, Hải đã lợi dụng sơ hở, dắt xe của anh Nam ra ngoài, nhờ người mở cốp lấy toàn bộ số tiền rồi mang về cất giấu trong ôtô của mình. Sau đó, Hải quay lại để xe về vị trí cũ nhằm tránh bị phát hiện.