Khám phá 'tour khoa học' thú vị tại nhà máy Yakult Việt Nam

Tour tham quan nhà máy Yakult giúp khách hàng trực tiếp quan sát dây chuyền sản xuất hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng, cũng như tiếp cận các kiến thức khoa học về sản phẩm.

Thông qua mô hình nhà máy mở, Yakult mong muốn lan tỏa giá trị khoa học một cách gần gũi, dễ tiếp cận và góp phần gắn kết cộng đồng.

Kiến thức khoa học và trải nghiệm thực tiễn

Tour tham quan nhà máy Yakult thu hút đông đảo người quan tâm đến sức khỏe và khoa học nhờ mang đến trải nghiệm khám phá quy trình sản xuất hiện đại và tìm hiểu kiến thức về lợi khuẩn, cũng như vai trò của hệ vi sinh đường ruột. Hoạt động này đã tạo được sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng, từ các giảng viên, sinh viên đến học sinh, trẻ mầm non và cả người cao tuổi.

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm. Ảnh: Yakult Việt Nam.

Cô Nguyễn Thị Bạch Hồng - Hội cựu giáo chức quận 8, TP.HCM (cũ) - chia sẻ: “Ấn tượng lớn nhất của tôi khi đến nhà máy là các hướng dẫn viên rất nhiệt tình. Bây giờ sau khi nghe phân tích công dụng của Yakult, tôi thấy Yakult rất hữu ích cho đường ruột của con người”.

Đặc biệt, phần chia sẻ của hướng dẫn viên Yakult kết hợp với hoạt động quan sát kính hiển vi mang đến trải nghiệm khoa học trực quan và dễ tiếp cận. Người tham quan không chỉ được nhìn cận cảnh lợi khuẩn L. paracasei Shirota dưới kính hiển vi mà còn được giải thích cụ thể về quá trình lên men - một trong những công đoạn quan trọng tạo nên sản phẩm.

Ngay cả các em nhỏ cũng tỏ ra thích thú với những thông tin mới mẻ, cùng cách dẫn dắt dễ hiểu từ hướng dẫn viên giúp các kiến thức khoa học phức tạp trở nên sinh động và gần gũi hơn với mọi lứa tuổi.

Các em nhỏ cũng thích thú với tour trải nghiệm tại nhà máy. Ảnh: Yakult Việt Nam.

Quan sát dây chuyền sản xuất hiện đại và khép kín

Nhiều sinh viên hào hứng khi lần đầu được tận mắt quan sát hệ thống máy móc hiện đại. Những kiến thức từng học trên giảng đường giờ đây được “hiện thực hóa” ngay tại nhà máy. Bạn Đặng Nguyễn Như Quỳnh, sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: “Là sinh viên ngành công nghệ sinh học, tôi rất muốn tham quan nhà máy Yakult để mở rộng hiểu biết thực tiễn về hoạt động của một doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm”.

Môi trường sản xuất tại đây áp dụng nguyên tắc 4S (sàng lọc - sắp xếp - săn sóc - sạch sẽ) nhằm tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo vệ sinh, an toàn trong từng công đoạn. Thiết kế không gian tham quan tại nhà máy cũng thể hiện rõ tinh thần minh bạch trong sản xuất. Khách tham quan có thể dễ dàng theo dõi toàn bộ quy trình qua lối đi riêng biệt và hệ thống kính quan sát trong suốt.

Người tham quan trực tiếp quan sát các chuyên viên lấy mẫu và kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng trong quy trình sản xuất Yakult. Ảnh: Yakult Việt Nam.

Theo ông Kenji Iwao - Phó tổng giám đốc, Giám đốc phụ trách khối nhà máy và sản xuất - tour tham quan đã được triển khai từ năm 2008 với mong muốn người tiêu dùng tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất để an tâm khi lựa chọn sản phẩm.

Kể từ khi đi vào hoạt động, tour tham quan đã được tổ chức định kỳ suốt 17 năm. Tính đến tháng 5/2025, nhà máy đã chào đón hơn 6.200 đoàn khách và 265.000 lượt tham quan, bao gồm sinh viên, gia đình, tổ chức giáo dục và những người tiêu dùng trên cả nước.

Đoàn tham quan Đại học Y Dược TP.HCM chụp ảnh kỷ niệm tại nhà máy Yakult Việt Nam. Ảnh: Yakult Việt Nam.

Tour tham quan nhà máy Yakult vừa là một trải nghiệm khoa học thú vị, vừa đóng vai trò như cầu nối giáo dục giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe đường ruột, vai trò của lợi khuẩn và tầm quan trọng của lối sống lành mạnh.