Khám phá tư duy sáng tạo của sinh viên BUV trong triển lãm 'Spectrum'

Ý tưởng thị giác của buổi trình diễn “Spectrum” đến từ Nguyễn Ngọc Diệp - sinh viên năm cuối chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại. Cảm hứng đến từ chính trải nghiệm của Diệp trong suốt hành trình học tập tại BUV, nơi bạn chứng kiến sự đa dạng đầy cảm hứng về kỹ năng, tư duy và góc nhìn của các bạn sinh viên. "Với chúng tôi, đây không chỉ là buổi trưng bày sản phẩm cuối kỳ. Nó phản ánh cả hành trình cá nhân lẫn tập thể, là sự trưởng thành, những thử thách đã vượt qua, là tình bạn đã hình thành và những bài học khó quên", Diệp nói. Phát biểu tại buổi khai mạc, giáo sư Rick Bennett - Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch Hội đồng trường - chia sẻ rằng môi trường đại học nên là “sân chơi” cho ý tưởng của sinh viên, nơi các bạn có thể tự do khám phá và sáng tạo, có cơ hội học hỏi từ những lỗi sai.