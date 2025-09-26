Khám phá ‘vũ trụ bánh Trung thu’ 2025 với hương vị nhân mới lạ

Mùa trăng năm nay thêm phần rực rỡ khi hàng loạt “cực phẩm” bánh Trung thu hương vị mới lạ xuất hiện, tạo nên sức hút khó cưỡng và khiến các tín đồ ẩm thực háo hức đón chờ.

Nếu như trước đây Trung thu thường xoay quanh “cuộc so tài” giữa nhân thập cẩm và nhân đậu xanh, thì mùa trăng năm nay lại rực rỡ hơn bao giờ hết với hàng loạt sáng tạo độc đáo.

Từ những chiếc bánh truyền thống, các thương hiệu đã khéo léo kết hợp vào nhân bánh những nguyên liệu “trendy” như matcha, cà phê, phô mai trứng muối… mang đến trải nghiệm thưởng bánh mới mẻ. Và nếu bạn còn đang tò mò đâu là những cái tên “hot hit”, hãy cùng ShopeeFood khám phá ngay “vũ trụ” bánh Trung thu năm nay.

Muôn màu, muôn vị nhân bánh Trung thu mới lạ

Điểm đến đầu tiên trong “vũ trụ” bánh năm nay đến từ thương hiệu quen thuộc của giới trẻ - Highlands Coffee. Nổi bật trong bộ sưu tập là bánh Trung thu phô mai nhân lava cà phê, với lớp vỏ nâu óng mượt bao bọc phần nhân vàng ươm.

Khi cắt bánh, dòng lava phô mai béo ngậy lập tức tan chảy, quyện cùng vị ngọt bùi của hạt sen và vị đắng nhẹ từ cà phê rang xay, mang đến vị ngon hài hòa khó cưỡng. Đây chính là món bánh “chân ái” dành cho các tín đồ cà phê.

Không kém phần ấn tượng là bánh Trung thu kim sa matcha Nhật Bản nằm trong bộ sưu tập “Bạch nguyệt” đến từ nhà Tous les Jours, dành cho hội ghiền matcha. Chỉ cần mở hộp, hương matcha thanh mát đã phảng phất, gợi cảm giác trong trẻo của những ngày thu. Để rồi khi nếm thử, bạn sẽ bị chinh phục bởi vị đắng dịu của matcha hòa cùng vị ngọt ngào đặc trưng của bánh Trung thu.

Mùa trăng năm nay không chỉ có thập cẩm, đậu xanh, mà còn cả loạt bánh “độc lạ” đang làm “hội sành ăn” háo hức trên ShopeeFood.

Lấy cảm hứng từ hương vị phô mai trứng muối quen thuộc, phiên bản bánh Trung thu kim sa phô mai trứng muối trong bộ sưu tập “Chạm trăng” của Katinat hứa hẹn mang đến một trải nghiệm nâng tầm, vừa mới lạ, vừa cuốn hút.

Bánh gây ấn tượng ngay từ lớp vỏ vàng óng, thoang thoảng hương bơ, ôm trọn phần nhân hạt sen nhuyễn mịn. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần nhân trứng muối kim sa mềm dẻo, mặn mà ẩn sâu bên trong, tạo nên sự hòa quyện tinh tế giữa vị béo - mặn - ngọt, khiến thực khách bất ngờ ngay từ lần nếm thử đầu tiên.

Trung thu thêm ngọt ngào với hàng loạt hộp bánh đẹp mắt, hương vị phong phú. Ảnh từ fanpage thương hiệu.

Khép lại danh sách, Sugar Town mang đến trải nghiệm sang trọng với bánh Trung thu long nhãn rượu vang thuộc bộ sưu tập “Giao hòa”. Ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc của lớp vỏ cổ điển là sự bùng nổ hương vị từ vị ngọt thanh của long nhãn quyện cùng chút nồng nàn của rượu vang. Một điểm bất ngờ khác của bánh nằm ở lòng đỏ trứng muối vàng óng, béo mặn vừa đủ, tạo nên sự cân bằng tinh tế và để lại dư vị khó quên sau mỗi lần thưởng thức.

Khám phá “vũ trụ bánh Trung thu” trên ShopeeFood

Tất cả hương vị bánh Trung thu độc đáo đều quy tụ trong bộ sưu tập “Sắm bánh Trung thu, giảm 50.000 đồng” trên ShopeeFood, nơi bạn thỏa sức khám phá và chọn ngay chiếc bánh “chuẩn gu” cho mùa trăng năm nay.

Không cần xếp hàng dài chờ đợi để mua bánh Trung thu “hot” nhất mùa, chỉ với một vài thao tác đơn giản trên ShopeeFood, bạn đã có thể thoải mái bước vào “kho tàng” bánh Trung thu đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Cái Lò Nướng, Savouré Bakery, The 350F, Highlands Coffee, Katinat…

Đặc biệt, khi đặt đơn hàng từ 170.000 đồng trở lên, bạn sẽ được giảm ngay 22% (tối đa 50.000 đồng). Ưu đãi có hạn, nên bạn đừng bỏ lỡ cơ hội “có một không hai” để thưởng bánh ngon với mức giá siêu hấp dẫn.

Nếu chưa kịp lên ShopeeFood săn bánh Trung thu giảm đến 50.000 đồng, bạn sẽ bỏ lỡ một nửa niềm vui mùa trăng này.

Dù bạn thuộc “team” truyền thống hay hiện đại, ShopeeFood đều sẵn sàng “bao trọn”. Trung thu này, hãy để ShopeeFood đồng hành cùng bạn chọn ra chiếc bánh Trung thu mang trọn hương vị yêu thích của riêng mình.