Khám xét cả ngày, công an thu nhiều tài liệu ở Mailisa Hà Nội, Đắk Lắk

  • Thứ năm, 13/11/2025 18:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau gần 1 ngày khám xét, khoảng 17h ngày 13/11, Công an đã niêm phong, chuyển nhiều thùng tài liệu lên xe, rời khởi cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại Đắk Lắk và Hà Nội.

Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 1

Theo ghi nhận của Tiền Phong, từ 8h ngày 13/11, Bộ Công an tiến hành khám xét đồng loạt các chi nhánh của thẩm mỹ viện Mailisa trên toàn quốc, trong đó có Đắk Lắk.
Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 2
Quá trình khám xét, cửa chính ra vào cơ sở Mailisa ở Buôn Ma Thuột được đóng kín.
Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 3
Chi nhánh này nằm tại số 69-71 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột.
Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 4
Đến 16h45, Công an lần lượt vận chuyển 3 thùng tài liệu lên ôtô chờ sẵn.
Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 5Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 6Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 7Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 8
Lực lượng chức năng rời khởi cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa.
Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 9

Rất đông người dân tới theo dõi sự việc ở Buôn Ma Thuột.

Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 10
Tại Nha Trang, Khánh Hòa, đến 17h cùng ngày, công tác khám nghiệm cũng hoàn tất.
Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 11
Nhiều thùng tài liệu đã được công an niêm phong, chuyển đi.
Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 12
Thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội.
Mailisa Ha Noi, Dak Lak anh 13
Hiện lý do cơ quan chức năng có mặt tại chuỗi cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chưa được công bố.

An Phú - Phùng Quang - Thanh Hà/Tiền Phong

