Khám xét nhà, nơi làm việc Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM

Cơ quan công an khám xét nhà và nơi làm việc của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 22/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Huỳnh Nguyễn Lộc, Viện trưởng Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM.

Trưa cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét căn hộ của ông Lộc tại một chung cư trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 8, quận Phú Nhuận).

Xe của lực lượng công an có mặt tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM. Ảnh: H.T.

Đến khoảng 12h55, lực lượng chức năng cũng đã khám xét nơi làm việc của ông Lộc tại Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường 10, quận Phú Nhuận. Khoảng một giờ sau, công tác khám xét đã hoàn tất và cơ quan công an rời đi.

Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM, nơi ông Lộc làm việc. Ảnh: Hoàng Thuận.

Trước đó, vào tháng 10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có liên quan đến ông Huỳnh Nguyễn Lộc.